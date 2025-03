Ancelotti: "¿Endrick? Si quieres estar en el Real Madrid, es costumbre chupar un poco de banquillo"

El Real Madrid se mide este martes a la Real Sociedad en la vuelta de las semis de Copa del Rey, que será su partido número 50 de la temporada. Carlo Ancelotti, que busca su tercera final copera como técnico blanco, atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de Valdebebas.

Partido 50

"No había este desgaste. Era otro deporte, otro fútbol. No solo por desgaste, también por preparación, carga en el sentido de las lesiones. Tenemos que manejar esto con la esperanza de tener más tiempo para recuperar mejor, preparar mejor los partidos... Esta temporada va a ser muy exigente. De momento lo hemos manejado bien, teniendo en cuenta las lesiones más graves que hemos tenido".

Lunin, ¿titular en la final?

"Sí. Hay que ver. Puede jugar Lunin o puede jugar Courtois. Si están lesionados, jugará Fran González. Si no llegamos a la final, no jugará ninguno de los tres...".

Pocos minutos de Endrick

"Él no está preocupado. Está contento, trabajando muy bien, y yo estoy encantado con él. Cuando pueda, le daré minutos. Siempre los ha aprovechado. ¿Quién se preocupa? No lo sé. Yo no. Mañana puede tener minutos porque en la Copa lo ha hecho muy bien"-

Fran García y Mendy

"Está bien y ha aportado mucho. Mendy, como Ceballos, están intentando recuperarse para el Arsenal".

Mbappé, a la altura de Cristiano

"No lo sé. Es difícil comparar jugadores. Lo que puedo decir de Mbappé es que ojalá sea capaz de lograr lo que Ronaldo ha logrado en el Madrid. Tiene la capacidad de lograrlo y eso significa que puede ser una leyenda del Madrid como Cristiano Ronaldo".

Titularidad de Alaba

"Alaba está muy bien. Ha jiugado con la selección y meterle carga de jugar dos partidos cada tres días es arriesgado. Tiene más oportunidades para jugar mañana".

Motivados en Copa

"Me motiva. Estar cerca de una final motiva a todos. Es un logro jugar una final de cualquier competición. Por estar cerca, por tener una pequeña ventaja y por tener el apoyo de nuesta afición nos motiva más".

Más sobre Endrick

"Lo tengo en cuenta. Depende de muchas cosas una tanda de penaltis. Más allá de la competencia, no le falta nada para jugar. Es un problema de competencia. Hay jugadores de calidad extrema. La historia de este club dice que muchos jugadores que ahor son importantes en este club han chupado mucho banquillo. Rodrygo, Vinicius, Valverde, Camavinga... Si quieres estar en el Real Madrid es costumbre chupar un poco de banquillo".

Enzo Alves

"Lo vi muy bien. Ha marcado la diferencia. Lo conozco porque me hice una foto cuando era muy pequeño. Es un recuerdo muy bonito de la final de Lisboa de 2014. Es una foto con el hijo de Marcelo y con el hijo de Xabi Alonso. Es perfecto sacar esta foto ahora. Es un delantero muy listo, lo está hacienco muy bien en el Cadete, es muy joven y todos en el club todos están muy ilusionados con él. Si tiene la calidad del padre, ¡bingo!".

Estilos de Barça y Madrid

"El Barcelona juega un fútbol muy bonito, con intensidad. El Madrid juega un fútbol distinto, pero con mucha calidad. Me gusta mucho el fútbol del Madrid, pero también cómo juega el Barcelona. Es difícil comparar el estilo de juego de dos equipos porque también depende de las características de los jugadores que se tiene. Se puede decir quye el Barcelona juega muy bien y que el Madrid muy mal, como al revés. Me encanta cómo juega el Madrid y lleva siendo así tres años. Hay temporadas más complicadas o menos. Esto cambia. No siempre tienes la misma estructura. Cambian los jugadores y por eso es imposible cambiar esa identidad tan definida. El que intenta tener la misma identidad siempre, falla al final".

Por qué cuesta cerrar los partidos

"Porque los partidos son competidos. He visto que hemos sido muy efectivos arriba. Somos menos sólidos que el año pasado, pero más efectivos arriba. Hemos tenido lesiones muy importantes atrás y hemos perdido solidez".

¿Le desgasta motivar?

"Me cuesta mucho. Hablo mucho de esto para tenerles motivados, concentrados, pero es casi imposible. Intentamos hacerlo. Este calendario desgasta mucho y es más complicado. Lo hemos hecho bastante bien. Esta es una característica del equipo. Cada uno es distinto a nivel mental. Está el jugador que está siempre concentrado y alguno que le cuesta algo más".

Arbitrajes 'amables'

"Desde el comunicado del Madrid ha habido tres partidos que nos han costado muchos puntos. Entiendo que el Leganés se pueda quejar de una situación gris, como nosotros de otras situaciones así".

Ampliar el cuerpo técnico

"Creo que es bastante reducido. El cuerpo técnico, tengo dos asistentes, un grupo de analistas, el entrenador de porteros... Estamos pensándolo. El problema más grande del calendario es no tener tiempo para preparar los partidos. Ese trabajo en el campo es mucho más reducido. Ampliar el cuerpo técnico para mantener el mismo trabajo en el campo no es necesario. Se podría ampliar porque hay muchos jóvenes y con ellos puedes hacer un trabajo individual más específico".

Final de Copa con menos descanso

"He mirado, sí. De verdad, no lo he contemplado. Si no jugamos, el problema está acabado. No es tan importante tener un día más o menos. Lo más importante es tener lo mínimo de descanso que son tres días".