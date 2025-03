Mbappé, ajeno a la crítica del buen juego del PSG: "¿Juegan mejor sin mí? No me preocupa, quiero el triplete con el Madrid"

Kylian Mbappé ha concedido su segunda entrevista a un medio francés desde su llegada al Real Madrid, aunque mucho han cambiado las cosas desde entonces. El rendimiento del delantero ya es acorde a lo que se esperaba de él; el Real Madrid no atraviesa el mar de dudas en el que se encontraba inmerso en el mes de diciembre y su compromiso con la selección francesa ha vuelto a fortalecerse a raíz de las últimas declaraciones.

Sin esquivar ninguna pregunta, el francés se enfrentó a todas las cuestiones candentes que le rodean, sobre todo con su regreso al combinado de Didier Deschamps y un hipotético enfrentamiento contra el PSG en las semifinales de la Champions. Además, no dudó en posicionarse a favor de Vinicius como el jugador que tendría que haber ganado el Balón de Oro.

Su salida del conjunto parisino rumbo al Real Madrid ha sido uno de los fichajes más mediáticos en la historia del fútbol después de varios intentos del conjunto blanco. Desde la Ciudad de la Luz aún se guarda cierto recelo tras su marcha y no dudan en lanzar algún órdago a la estrella del conjunto blanco cuando tienen la oportunidad. La última ha sido la mejoría del juego que ha experimentado el equipo de Luis Enrique tras su salida.

El PSG, posible rival en Champions

"El peor error que se podría cometer sería pensar en eso. Me recuerda al año pasado, cuando todo el mundo daba por hecho que iba a haber una final PSG-Real Madrid y al final no llegamos a la final. Así que sólo pienso en el Arsenal, que será nuestro rival en cuartos de final, y en mi equipo, el Real Madrid. Participamos en todas las competiciones.

Tenemos la oportunidad de lograr algo grande en esta parte final de la temporada y toda nuestra energía debe dedicarse a eso, a nosotros mismos y a los partidos que nos esperan. Este tipo de proyecciones hay que dejárselas al público en general, a la gente que tiene derecho a dejarse llevar o especular. No tenemos tiempo para eso".

El club juega mejor sin Mbappé

"No es algo que me preocupe... Veo todos los partidos de fútbol y obviamente también los del PSG. Les deseo lo mejor. Pero estoy centrado en el Real Madrid y en este triplete histórico que podemos lograr. Es algo que el Real Madrid nunca ha hecho, así que sería realmente extraordinario lograrlo en mi primera temporada. Intento no pensar en nada más para dar el 150% al Real Madrid y traer a casa estos trofeos".

Mbappé celebra con Lucas Vázquez y Bellingham su segundo gol en el partido. Reuters

Su posible reencuentro con Al Khelaifi

"¡Claro que le saludaría! Jugué en París durante siete años y allí viví momentos extraordinarios. No soy el tipo de persona que sólo se fija en lo negativo. Sé agradecer lo que la gente me da en la vida, tanto profesional como personalmente. Por supuesto que le daría la mano, y no me imagino escupiendo en mi mano antes de estrechar la suya".

Su mal comienzo de temporada

"No es la primera vez que paso por algo así. Es sólo que mi estatus es diferente y también lo son las expectativas y las repercusiones. He pasado por otros momentos complicados, pero se hablaba menos de ellos porque no tenía el mismo estatus. Sí, lo he entendido. Sigo diciendo que lo que ha cambiado es todo lo que me rodea, la forma en que me mira la gente, más que yo, que al principio lo pasaba mal.

Una Eurocopa que no ganas, en la que no juegas bien, un final de temporada en el PSG en el que juegas mucho menos... Es una acumulación de cosas, lesiones, malas actuaciones, cosas que no he vivido mucho en mi carrera y que te obligan a tener que volver a trabajar para convertirte en el jugador que puedes ser".

Su relación con Deschamps

"Si hubiera habido una ruptura, nunca habría cogido sus llamadas. Todo el mundo me conoce. Si hay una ruptura con alguien, no me mantengo en contacto, no puedo fingir. Eso no significa que en una relación nunca haya desacuerdos. Aunque yo no quiera, puede que los haya. Ahora, tengo mi educación, siempre he tenido respeto y reconocimiento por el entrenador. Fue mi único entrenador en la selección francesa, y me dio mi primera convocatoria. Hemos tenido éxitos juntos y nuestra relación no puede acabar en el cubo de la basura por dos o tres desavenencias que, por otra parte, no son nada graves".

La vuelta con la selección

"Siempre te da el mismo sentimiento de orgullo representar a la camiseta azul. Además, es un año nuevo, que empieza con un partido de altura, con la clasificación para la Final Four (de la Nations League) y un objetivo: prepararse, por supuesto, para el Mundial de 2026, que es el gran reto de este grupo".

Kylian Mbappé, durante un partido con la selección francesa. REUTERS

Su poca transparencia con Francia

"No estaba en mis manos. Ha habido muchos casos similares en el pasado y el jugador nunca tomó la iniciativa de hablar. No entendía por qué se esperaba que hablara. Cuando te lesionas, son tu club y el personal médico los que hablan. Y cuando hay una discusión con tu entrenador, es él quien habla. En el primer caso, fue mi club el que habló con la selección. Y en el segundo caso, fue el seleccionador quien habló. No entiendo por qué la gente esperaba que yo hablara".

Zidane, próximo seleccionador

"No sé quién le sucederá. Sé de quién quieres que hable, pero no hablaré de él porque ese no es mi papel. Hay un presidente de la Federación, y él es quien va a tomar esa decisión. Todo el mundo habla de Zidane, así que no vamos a fingir que vivimos en una cueva y no sabemos lo que está pasando, pero no me corresponde a mí hablar de ello".

Dembelé, posible Balón de Oro

"¿Qué es un jugador Balón de Oro? Rodri, ¿considera que un jugador es un Balón de Oro? Pensaba que el Balón de Oro sería para Vinicius, pero al final ha sido para Rodri. Si te lo hubiera dicho tres meses antes, me habrías dicho: “¿De qué demonios estás hablando? Hoy no sabemos a quién va a ir a parar el Balón de Oro, salvo que no hay que excluir a nadie, que se puede premiar a todos los jugadores, quizá incluso a un portero".