La mecha que prende la llama del Real Madrid: el agotamiento de sus estrellas que evidencia el poco tiempo de descanso

El Real Madrid ha dicho basta. Cansados de que no se tengan en cuenta sus peticiones, en la previa del partido contra el Villarreal a través de su canal oficial anunciaron la decisión de no volver a jugar ningún otro partido si no han pasado 72 horas entre el último encuentro y el siguiente.

El desgaste físico de los jugadores fue evidente al término del partido ante el submarino amarillo, no hubo tiempo para recuperarse tras la "paliza" que se dieron en la vuelta de los octavos de Champions ante el Atlético de Madrid. Los jugadores acumulan muchos minutos a cuestas esta temporada y en el tramo más importante, el riesgo de lesión aumenta tras la carga de partidos.

La plantilla viajó en la mañana del sábado a Castellón sin haber realizado un solo entrenamiento: el jueves descansaron, el viernes se hizo una sesión de recuperación -apenas 50 minutos- y el mismo día de partido cogieron el avión rumbo a la Comunidad Valenciana. 66 horas frenéticas.

En la previa del partido ante el Villarreal, por medio de Real Madrid Televisión el club manifestó a modo de comunicado que el conjunto blanco "no volverá a jugar nunca más sin tener 72 horas de descanso. Y para ello pedirá el amparo a la FIFA".

Sin embargo, tras el partido las declaraciones de los protagonistas fueron aún más tajantes. "Es la última vez que vamos a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso, nunca más vamos a jugar. Hemos pedido a la liga cambiar dos veces el horario del partido y no ha pasado nada, pero esta es la última vez", confesó molesto Ancelotti.

La protesta de la plantilla

El primer jugador que salió a manifestar cuál es el sentir del vestuario fue Thibaut Courtois. El belga, protagonista en la victoria ante el Villarreal, calificó la decisión de La Liga de mantener la fecha establecida a tenor del desgaste del partido contra el Atlético como una falta de respeto.

"Entiendo que a LaLiga no le guste poner en los horarios que los tres grandes jueguen el mismo día pero es lo que toca, en la Premier pasa que los equipos de Champions juegan el mismo día. Ha sido una falta de respeto al equipo y a nuestros jugadores, porque podíamos haber salido de aquí con algún lesionado, mañana es el Atleti-Barça y no pasa nada, puede ser un súper-domingo como tenemos en Bélgica, un SuperSunday, que juegue el Madrid antes del Atleti-Barça y no pasa nada, es bueno para la tele, pero hay algunos intereses y para los jugadores no es fácil", exclamó el belga.

Con su doblete Kylian Mbappé también fue el otro protagonista en el triunfo de un Real Madrid que vuelve a liderar la clasificación de La Liga, aunque hubo factores que hicieron que su rendimiento se viera afectado. "Es muy difícil, todo el mundo vio el partido contra el Atlético, 120 minutos, jugamos con mucha emoción, después dos días jugar es difícil. El calentamiento también ha sido difícil, pero tenemos que respetar el escudo y luchar hasta el final y eso hicimos hoy y pudimos ganar", añadió el francés.

Mbappé, fatigado tras el partido ante el Villarreal.

Esta decisión la han catalogado como un "atropello", además de añadir que "LaLiga condiciona el campeonato a través de los horarios". Cabe destacar que en marzo de 2023, la FIFA erigió unas recomendaciones para que, con el fin de preservar la salud de los jugadores, el descanso mínimo de los partidos fuera de 72 horas.

Sin embargo, esto no fueron más que unas recomendaciones que ellos sí implantarían en los Mundiales de selecciones o Mundial de Clubes, pero en el resto de las competiciones las fechas y los horarios son competencias de las federaciones y las ligas nacionales.

Ancelotti EN RDP: "hemos pedido DOS VECES a @laliga de cambiar el horario y no ha pasado nada. Esta va a ser la ULTIMA vez que jugamos con MENOS DE 72 HORAS" #VillarrealRealMadrid pic.twitter.com/AmJ7PPMAw4 — Rafa RNMJ Real Madrid (@RafaRNMJ) March 15, 2025

Si bien se quejó en la rueda de prensa previa al partido, tras la victoria ante el Villarreal, Carlo Ancelotti también se mostró molesto por haber disputado el partido y admitió que su equipo "nunca más" va a volver a jugar un partido sin tener 72 horas de descanso.

El italiano recordó que el Real Madrid pidió en dos ocasiones a LaLiga cambiar la fecha del encuentro ante el Villarreal, pero la respuesta de esta entidad fue negativa: "Estoy orgulloso de este equipo porque era un partido trampa por las horas de descanso y por el juego del Villarreal. Hemos aguantado a nivel físico, pero el equipo ha acabado mermado y agotado. Lo que hemos hecho dice mucho de este equipo y los recursos de la plantilla".

Sea como fuere, los jugadores del Real Madrid tendrán unos días de descanso ya que hasta el 29 de marzo no retomarán la actividad con su club. No descansarán del todo puesto que hay parón de selecciones, pero sí desconectarán de la presión a la que han estado sometidos.