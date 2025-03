El Real Madrid visita territorio hostil para asaltar el liderato de La Liga: el fortín del Villarreal contra el conjunto blanco

Sin apenas tiempo para recuperarse del desgaste físico que ocasionó la clasificación a los cuartos de final de la Champions ante el Atlético de Madrid, el Real Madrid tiene una prueba de fuego en el estadio de La Cerámica. El Villarreal querrá bajar de la nube a un equipo que llega confiado en poder revalidar el título de La Liga.

La victoria ante los rojiblancos supuso un chute de moral para un equipo que afronta con una confianza máxima el tramo final de la temporada, donde se disputan los títulos. Ante el Atlético de Madrid ya pusieron de manifiesto que el estado físico no es ningún problema, quizás sí lo sea el juego, pero por la cabeza de Ancelotti y la de sus jugadores no pasa otra cosa que no sea pensar en sacar los tres puntos ante el submarino amarillo.

Sobre el césped de La Cerámica habrá algo más de tres puntos en juego. El Villarreal tiene la necesidad de sacar un buen resultado para mantener intactas sus aspiraciones por jugar la Champions la próxima temporada, mientras que el Real Madrid podrá volver a lo más alto de la clasificación si consiguen la victoria en un campo al que se le ha resistido asaltar en La Liga en los últimos años.

Al conjunto blanco se le ha resistido la victoria ante el Villarreal en La Cerámica desde la temporada 2016-17. Desde entonces ha visitado el estadio del submarino amarillo en siete ocasiones y en ninguna de ellas ha salido victorioso: seis empates y una derrota. El Real Madrid sí asaltó el feudo del club 'groguet' en la temporada 2022-23, pero fue en el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey.

Los de Ancelotti tuvieron que remontar el 2-0 inicial como también tuvieron que hacerlo los de Zinedine Zidane en febrero de 2017. Los goles de Bale, Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata dieron la última victoria al Real Madrid en La Liga ante el Villarreal cuando éstos han jugado de visitante.

La importancia del partido

El partido se antoja vital para las aspiraciones de ambos clubes en la lucha por conseguir sus objetivos. El Villarreal se encuentra inmerso en la pelea por jugar la Champions la próxima temporada. Los de Marcelino García Toral son quintos en la clasificación, a cinco puntos del Athletic Club y tres por encima del Betis, aunque tienen un partido menos, el aplazado contra el Espanyol.

Casi con total seguridad, España tendrá una plaza extra para la Champions el año que viene. No serán cuatro los equipos que jueguen la mayor competición europea a nivel de clubes, sino cinco. Esta plaza corresponde al Villarreal en estos momentos, por lo que el objetivo del submarino es mantener esta posición y acechar el cuarto puesto de los leones por si acaso.

Sin embargo, también está la posibilidad de que sean seis los clubes españoles que jueguen la Champions, pero para ello el Athletic Club deberá ganar la Europa League. Competición donde la final esta temporada se disputa en su estadio, en San Mamés.

Los jugadores del Real Madrid celebran la clasificación a cuartos de final. Reuters

El Real Madrid, por su parte, tiene como en cada partido y en cada competición la obligación de ganar. Sin embargo, en esta tramo crucial de la temporada la necesidad de sacar los tres puntos es aún mayor. La victoria ante el Rayo Vallecano permitió adelantar en la clasificación al Atlético de Madrid tras su derrota ante el Getafe.

Además, el Barça no disputó su partido contra Osasuna por el fallecimiento de Carles Miñarro, miembro del cuerpo médico azulgrana. Estas dos situaciones han provocado que el Real Madrid pueda ser el sábado el nuevo líder de La Liga si consigue ganar al Villarreal. Por consiguiente, los blancos pueden aprovecharse del enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Barça el domingo.

Un examen siempre complejo, el Villarreal en La Cerámica, y más aún con los condicionantes en los que llega el partido: el desgaste físico del partido del miércoles en Champions. Sin embargo, sin margen para levantar el pie en LaLiga, con la cercanía en el recuerdo de lo ocurrido en casa del Real Betis cuando la motivación no fue la adecuada. La cuarta derrota liguera. Una más puede ser decisiva.