Así es Gil Manzano, el árbitro encargado de dirigir el Villarreal - Real Madrid en la jornada 28 de La Liga

En este tramo de la temporada cada punto puede ser crucial para decidir al próximo campeón de La Liga y en el seno del Real Madrid no quieren ningún pinchazo más. Sólo restan diez partidos y no hay ningún claro candidato al título y con tres clubes involucrados en la pelea. Los blancos tienen ante el Villarreal la oportunidad de recuperar (momentáneamente) el liderato de la clasificación y no quieren desaprovecharla.

El Real Madrid va a jugar antes que Barça y Atlético de Madrid, quienes se enfrentan el domingo en un partido que puede resultar decisivo en la lucha por el campeonato. La victoria de los blancos metería presión a azulgranas y rojiblancos, pero antes tienen que ganar al Villarreal en La Cerámica, un equipo que se está jugando entrar en Champions.

La RFEF ha designado a Jesús Gil Manzano como el encargado de impartir justicia sobre el terreno de juego, mientras que Cuadra Fernández estará a cargo del VAR. Una decisión que ha provocado cierto recelo entre los dos clubes, puesto que tanto el submarino amarillo como los blancos han sufrido polémicas con el arbitraje del extremeño.

⚖ ÁRBITROS | Estos son los colegiados designados para la jornada 2️⃣8️⃣ en 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 División masculina.



El Real Madrid es el equipo al que más veces ha arbitrado Jesús Gil Manzano en su carrera, 51 partidos. Los números del conjunto blanco con el extremeño invitan al optimismo ya que han ganado 39 partidos, por seis empates y sólo seis derrotas.

Sin embargo, tras su actuación el 2 de marzo de 2023 en el partido entre Valencia y Real Madrid, la imagen que tienen los aficionados del Real Madrid difiere de lo que reflejan los números. Gil Manzano pitó el final del partido cuando los blancos ya habían puesto un centro al área que terminó con el gol de Bellingham. Un gol que no subió al marcador y provocó que el CTA le mandara a la 'nevera'. Aun así, el Real Madrid ha ganado el 76% de los partidos donde les ha arbitrado el extremeño.

Gil Manzano dialoga con Raúl Albiol en el Real Madrid - Villarreal de la temporada 2021. Europa Press

La decisión del CTA también ha sido recibida con cierto recelo en el conjunto 'groguet'. Todo empezó en la temporada 2016-17 precisamente en un Villarreal - Real Madrid cuando el presidente del submarino amarillo, Fernando Roig, se quejó públicamente de su actitud. La relación con el extremeño ha traído consigo varias polémicas que los castellonenses no olvidan.

El Villarreal se ha visto perjudicado hasta en siete ocasiones por Gil Manzano de los 32 partidos en los que les ha dirigido. Los de Marcelino García Toral se han llevado la victoria en doce partidos, por once empates y en nueve ocasiones salieron derrotados entre los partidos de La Liga y la Copa del Rey. El extremeño ha sacado 92 tarjetas amarillas a los 'groguets' y dos rojas.