Ancelotti despeja las dudas sobre Mbappé y Vinicius: "No he visto falta de entendimiento, los dos se llevan muy bien"

Carlo Ancelotti volvió a incidir en que la igualdad seguirá marcando la eliminatoria de octavos de final entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El técnico italiano alabó a Simeone y aseveró que tiene una idea de fútbol similar a la del argentino.

Además, restó importancia a la gran cantidad de jugadores apercibidos que podrían perderse los cuartos de final, y también respondió a las preguntas que le hicieron acerca de si iba a preparar los penaltis.

Ancelotti afirmó que en los entrenamientos se pueden fijar en quién tiene mejor golpeo o técnica para ejecutar los disparos desde los 11 metros, pero que a la hora de asumir la responsabilidad en una tanda hay que estar preparado mentalmente.

Ancelotti da instrucciones durante el partido contra el Atlético de Madrid. REUTERS

Un punto de inflexión

"Es un partido que nos permite seguir soñando como lo hemos hecho en años pasado. Es más complicado que otros años, pero seguimos con esperanza de poder seguir peleando en esta competición hasta el último partido".

El Madrid, superior al Atlético en Europa

"Todos los partidos que hemos jugado contra el Atlético han sido muy igualados y competidos. Mañana va a ser exactamente lo mismo. Se va a decidir por pequeños detalles, esto es lo que siempre ha pasado y va a pasar también mañana".

Modric y Brahim, ¿suplentes?

"Creo que tengo más de once jugadores que pueden jugar este partido, y pienso que los que no juegan seguro que van a aportar cuando entren. Es un partido en el que un cambio bien hecho puede marcar la diferencia".

Correr o marcar la diferencia

"Si corres mucho puede ser que empates el partido. Si marcas la diferencia, es más probable que ganes el partido".

Penaltis y apercibidos

"El objetivo es claro, queremos jugar los cuartos de final sean los que sean los jugadores que los puedan jugar. Ensayar los penaltis, creo que es difícil repetir por el ambiente y la situación mental. No estamos pensando en esto de momento. Estamos pensando en plantear bien el partido".

Contra Simeone

"Considero que Simeone es un gran entrenador de fútbol, y tenemos una idea de fútbol muy parecida".

Vinicius y Mbappé

"No he visto falta de entendimiento entre ellos. Son dos futbolistas que se llevan muy bien".

Futbolistas o entrenadores

"Los responsables de la victoria son siempre los futbolistas y también los culpables. De una derrota, lo tenéis ya claro".

Es lógico criticarle

"No es un problema del Real Madrid, es un problema de la figura del entrenador. Siempre todos los entrenadores tienen muy claro que el único responsable de las derrotas es siempre el entrenador, no es nada nuevo. Se sabe y somos conscientes de esto. A mí me parece bien porque estoy en un puesto de trabajo que es muy querido, y creo que es justo que tenga la responsabilidad que tengo que tener".

El planteamiento del Atlético

"Puedo prever lo que va a pasar o cómo pueden empezar el partido, pero prefiero centrarme en el mío teniendo en cuenta todo ello. Cómo atacar el bloque bajo, cómo evitar la contra... El Atlético puede jugar de muchas maneras, exactamente lo mismo que puede hacedr el Real Madrid en el partido de mañana".

Se pueden entrenar penaltis

"En un entrenamiento no todos los jugadores tiran de la misma manera, hay unos que tiran mejor que otros. Cuando hacemos la lista de los penaltis tenemos en cuenta esto, lo que vemos en el entrenamiento, si uno tira mejor, si es más preciso o seguro, si mira al portero... Pero cuando preparamos esta lista no tenemos en cuenta el aspecto mental, y es muy importante. Yo he tenido jugadores que tiraban muy bien, que no tenían el feeling de tirar un penalti en una tanda. Para mí es más importante el aspecto mental, porque si no estás preparado te puede afectar al aspecto técnico. He ganado una Champions con el Milan con centrales tirando los penaltis, porque estaban bien preparados".