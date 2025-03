Guayre explica cómo el Barça le intentó fichar cuando estaba en Las Palmas: “Te vamos a dar dinero por debajo de la mesa”

Antonio Guayre Betancor fue uno de los grandes baluartes que tuvo la cantera de la UD Las Palmas junto con una tradición del fútbol canario entre quienes se encontraban jugadores como Juan Carlos Valerón o futbolistas más ilustres como Luis Molowny o Germán Dévora.

En la temporada 2000-01 cumplió su sueño de debutar con el primer equipo en Primera División donde disputó 33 partidos y anotó ocho goles. Sólo estuvo una temporada en el equipo 'pío-pío' antes de dar el salto al Villarreal. En el submarino amarillo estuvo cinco temporadas y llegó incluso a disputar la Champions League con Manuel Pellegrini en el banquillo.

Sin embargo, antes de fichar por el conjunto 'groguet' estuvo muy cerca de cambiar de destino cuando militaba en la UD Las Palmas. Con el resquemor de adónde podría haber llegado de no ser por las lesiones -llegó a ir convocado con la Selección-, Guayre Betancor contó en Curios@s las dos ocasiones en las que estuvo cerca de fichar por el Barça.

"Me cogí un avión y me fui a Barcelona sin saberlo nadie, sólo mi representante. Yo no estaba todavía para jugar en el Barça pero ya estaba llamando la atención. Fui a comer con Carles Rexach, el director deportivo, y me dice 'Te voy a dar dinero por debajo de la mesa porque tú vienes de una familia humilde', mientras junto con mi representante hablaba en catalán", reconoce el exjugador canario.

Ante su interés por fichar por el Barça, además del de su agente, los planes del club azulgrana pasaban por "seguir en Las Palmas formándote y mientras te damos dinero por debajo de la mesa y cuando quieras te vienes gratis para acá. Eso fue la primera vez, después terminó el año y el Villarreal pagó los 6 millones de euros por mí".

Guayre Betancor en un partido con la UD Las Palmas.

Si bien el plan del Barça pasaba por fichar a Guayre Betancor cuando éste terminara contrato con Las Palmas, el pago de la cláusula del Villarreal lastró las intenciones del club catalán, aunque en el segundo interés hubo un actor secundario por medio que lastró la operación: un joven argentino que ya apuntaba maneras en el segundo equipo.

"En 2003 o 2004 cuando yo estaba yendo con la Selección y mi representante me dijo: 'el Barça de nuevo te quiere traer y me ha preguntado por ti', lo que pasó es que había un pivito del filial que también estaba ahí... era Messi", admitió un Guayre que se quedó con la espina clavada de no haber podido jugar con el Barça.