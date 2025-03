La alineación del Barça para jugar hoy contra el Benfica en la Champions League

Los cuartos de final de la Champions League esperan al FC Barcelona. El equipo que dirige Hansi Flick busca este martes el billete a la siguiente ronda de frente a un Benfica que visita Montjuïc con la obligación ganar. El partido se da en el marco de un ambiente enrarecido por la trágica muerte del doctor del primer equipo Carles Miñarro.

Debe lograr Flick levantar los ánimos de su plantilla, una tarea que no es sencilla dadas las circunstancias. Aún así, la realidad deportiva del equipo es buena y es claro favorito a avanzar de ronda donde se mediría al Borussia Dortmund o al Lille. El Barça no tendrá grandes bajas más allá de la de Pau Cubarsí, expulsado con roja directa en la ida, y las ya conocidas (Ter Stegen, Christensen y Marc Bernal).

El once titular del Barça, por tanto, será muy similar al que presentó en el estadio da Luz. No habrá muchas sorpresas luego de no haber jugado el fin de semana, tras aplazarse el partido contra Osasuna por la tragedia. El calendario no da tregua y los de Flick volverán al terreno de juego este martes con la obligación de hacer bueno el resultado cosechado en Portugal.

La alineación probable del FC Barcelona contra el Benfica

En la portería del Barça estará Szczesny. Flick ha acabado atajando cualquier debate en el puesto tras haber dado paso primero en la temporada al canterano Iñaki Peña, después de la grave lesión de Ter Stegen. El guardameta polaco se ha afianzado bajo palos, algo que volvió a hacerse evidente con su partidazo en la ida frente al Benfica.

En la defensa, la línea estará marcada por la baja de Cubarsí. Sin el canterano, la pareja de centrales quedará conformada por Iñigo Martínez y por Ronald Araújo. Pocas dudas tiene ahí Flick, como tampoco las tiene en los laterales. Jules Koundé, por la derecha, y Alejandro Balde, por la izquierda, son indiscutibles.

En el centro del campo Frenkie de Jong adelanta a Marc Casadó. El neerlandés acompañará a Pedri. Unos metros más adelante, en la mediapunta, estará Dani Olmo.

Por último, en la delantera no hay mucho que debatir. Jugará de '9' Robert Lewandowski, quien tampoco iba a salir de inicio en el partido de Osasuna, y lo hará acompañado en las bandas por Lamine Yamal y Raphinha. El tridente de gala del Barça estará sobre el césped desde el inicio.

Alineaciones:

FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, I. Martínez, Balde; Pedri, F. De Jong; Lamine Yamal, D. Olmo, Raphinha; y Lewandowski.

Benfica: Soares; T. Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; L. Barreiro, Aursnes, Kokcu; Akturkoglu, Pavlidis y Schjelderup.