El derbi más caliente vuelve a la Champions: Real Madrid - Atlético, un duelo de pizarras a la espera de las estrellas

No es un derbi cualquiera. Real Madrid y Atlético se ven las caras en la Champions League. Sólo uno de ellos llegará a los cuartos de final, pero antes reeditarán sus duelos que durante cuatro ediciones seguidas de la competición —de 2014 a 2017, incluidas dos finales— marcaron una era. Ocho años después, Madrid vuelve a ser el centro de Europa.

El Real Madrid salió vencedor en todos los cruces de aquella serie, al igual que en el único precedente anterior —en 1958/59—, pero este un derbi de contrastes en el que los de Carlo Ancelotti llegan con dudas —ha sumado 5 puntos de 15 posibles en Liga en el último mes— y los de Diego Pablo Simeone, lanzados.

De poco sirven los 'euroderbis' pasados, más aún teniendo en cuenta que son escasos los 'supervivientes' del último de aquellos duelos: la noche lluviosa en la que el Madrid despidió al Vicente Calderón de la Champions alcanzando otra final. Cinco del Atleti —Oblak, Giménez, Koke, Correa y Griezmann— y dos de los merengues —Lucas Vázquez y Modric— son los únicos que vivieron en el campo aquel partido y siguen en sus equipos.

Una nueva generación de futbolistas ha tomado los derbis. En el Madrid se agolpan las estrellas, con el foco constantemente puesto en Vinicius y con un Mbappé que afronta este martes su segundo duelo contra el Atleti —fue baja en la primera vuelta de La Liga—. No estará Bellingham, sancionado para la ida en el Santiago Bernabéu por acumulación de amarillas.

La del inglés no es la única baja. A las de Carvajal y Militao, con las que ya se contaba, se ha sumado la de Dani Ceballos, importantísimo hoy en día en el equipo. Camavinga apunta a sustituirlo. El francés está apercibido, como Rüdiger, Tchouaméni, Modric y Endrick. Quien sí estará finalmente es Fede Valverde, aunque apunta al lateral derecho.

En el Atleti, Simeone ha dado con su equipo de gala y no lamentará ninguna baja en él para la visita al feudo blanco. No tendrá disponibles, eso sí, a dos de sus veteranos: Koke y César Azpilicueta. Con músculo en las bandas, doblando efectivos —Llorente y su hijo Giuliano en la derecha, Galán y Samu Lino en la izquierda—, y con magia punzante en ataque —Griezmann y Julián Álvarez—, el Cholo lo tiene claro.

Puede que dude en el centro de la defensa, con tres candidatos a la titularidad: Giménez, Lenglet y Le Normand. El uruguayo está apercibido, lo cual puede ser un factor a tener en cuenta en la elección. El otro futbolista rojiblanco apercibido de sanción es Correa.

Igualdad táctica

Fue Rodrigo de Paul quien dio más en el clavo en la víspera al partido al definir la eliminatoria. "Va a ser de mucho desgaste", dijo. Físico y mental. Lo es por la tremenda igualdad que se ha visto en el campo en los últimos derbis —tres 1-1 en los últimos tres enfrentamientos— y también por toda la tensión generada —por temas extradeportivo, sobre todo– en los últimos años. Este es un derbi caliente y llega a Europa para encender a todo el continente.

El mejor espejo para tratar de ver lo que puede deparar este derbi es el que ya se dio el pasado 8 de febrero en Liga. El plan de ambos equipos, también por lo dicho por los entrenadores en las ruedas de prensa, serán muy similares a los de ese día, por lo que se vuelve a presentar una intenta batalla táctica.

En aquel derbi, el Madrid movió mucho más la pelota que el Atleti —569 a 268 en pases— y se pueden apreciar varias claves con las posiciones medias de los jugadores y las líneas de pase.

En el lado merengue, por ejemplo, se puede observar la importancia de Ceballos en el movimiento del balón. El utrerano, en esta ocasión, no está y entre Tchouaméni y Camavinga (o Modric, la alternativa para Ancelotti y un perfil más 'Ceballos) deberán multiplicar su trabajo con la pelota. El Madrid actúa como un bloque, protegiendo a sus centrocampistas dentro de él, y buscando los desmarques o las acciones uno contra uno de Vinicius y Mbappé, especialmente.

También es importante el trabajo de los laterales, que serían Valverde y Mendy esta vez, y no Lucas y Fran García, como hace un mes. El uruguayo y el francés encajan más en lo que pide Ancelotti, más allá de cosas evidentes como la concentración. El uruguayo tendrá espacio para correr, pero también para meterse por dentro, mientras que el francés más en labores defensivas, así como apoyos a los centrales o en el doble pivote.

En cuanto al Atleti, ya hemos dicho lo crucial que son sus bandas. Actúan muy pegados entre sí los laterales y los teóricos extemos, así como Griezmann viene a ser un tercer centrocampista. Lo tiene muy trabajado Simeone este plan, que viene a ser un juego muy directo, sin tanto toque de balón, en el que figuras como Julián Álvarez o Lino pueden hacer mucho daño en un abrir y cerrar de ojos.

El duelo estelar

Si el guion sigue lo esperado y, por tanto, la igualdad se mantiene en las pizarras de Ancelotti y Simeone, ambos entrenadores son conscientes que habrá que vigilar los detalles. ¿Y a quién suelen pertenecer? A las estrellas.

El derbi está lleno de duelos entre grandes figuras. Desde el Courtois vs Oblak en la portería o el Valverde vs De Paul como pulmones de los equipos. También el Vinicius vs Griezmann como los futbolistas con más galones. Pero si de una batalla hay que estar pendiente es de la de Mbappé vs Julián Álvarez.

Los dos fichajes estrella el pasado verano de Madrid y Atleti —y de La Liga— se roban las miradas en este derbi. Ambos se estrenaron como goleadores en el derbi madrileño a la vez, justamente en ese partido del 8 de febrero que acabó en empate a uno con un tanto de cada uno de ellos. Primero 'picó' la 'Araña' —de penalti— y después contraatacó la 'tortuga'.

Ahora se espera el mismo protagonismo para ambos, dado que su línea goleadora no ha hecho más que incrementarse con el paso de los partidos y anotan más ahora que en la primera parte de la temporada. En sus primeros 20 partidos con Madrid y Atleti, Mbappé llevaba diez goles y Julián siete. Ahora el francés, tras otros 20 partidos, está en 28 —18 más— y el argentino, en 21 —14 más—. Sus aportaciones goleadoras se han multiplicado.