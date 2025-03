El Barça se estrena en la fase del KO para recuperar su sitio en Europa ante un Benfica que clama venganza en Champions

Llegó la hora de la verdad para el Barça. El momento para demostrar que este equipo nada tiene que ver con el de los últimos años que no ha sido capaz de meterse en las semifinales de la Champions League. Si bien la temporada pasada, el PSG fue su verdugo en cuartos de final, en las dos ediciones anteriores el club no pasó de la fase de grupos.

Hansi Flick es la causa de que este año el Barça sí oposite a levantar la 'Orejona'. El alemán le ha dado un completo lavado de imagen a un equipo que vuelve a transmitir respeto en Europa. Con un juego muy vertical, sin especular y sin levantar el pie del acelerador a pesar de tener el partido ganado, la afición culé se ha ganado el derecho a ilusionarse.

El Benfica será el primer escollo que tenga el Barça en la fase del KO de la Champions. Ya no hay margen de error y no es posible hacer un mal partido en una eliminatoria de 180 minutos. A pesar de haber de haberse visto las caras el pasado 21 de enero con victoria para los azulgranas, Flick no quedó contento con el resultado (4-5) tras los errores individuales de su equipo.

El conjunto luso ya estuvo muy cerca de dar un susto al Barça y de nuevo en el Estadio Da Luz quieren volver a sembrar las dudas ante un equipo que sueña a lo grande. Los de Bruno Lage son conscientes de la dificultad que tiene la eliminatoria, pero mantienen la confianza intacta a pesar de la derrota hace mes y medio.

"Hemos estudiado al rival para ver qué espacios nos ofrece. No sabemos cuántos goles marcaremos. Lo que está claro es que somos dos equipos a los que les gusta atacar. Queremos ganar, pero tengo la certeza de que la decisión final será en Barcelona y no aquí", ha reconocido en la rueda de prensa previa el entrenador portugués.

Las claves del partido

Lo sucedido en aquel partido es la antesala de lo que puede volver a suceder en la noche del miércoles. Benfica y Barça son dos equipos que se caracterizan por sus capacidades goleadoras. Si bien el conjunto de Hansi Flick ha sido con diferencia el equipo más goleadores en la fase liga, los lusos son los segundo máximos goleadores en Portugal.

El tridente formado por Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal se ha convertido en la delantera más goleadora no sólo en España, sino también en toda Europa. Sin embargo, Hansi Flick ya sabe cómo se las gasta la delantera del Benfica liderada por Pavlidis. El griego le marcó un hat-trick en la fase liga.

Por lo tanto, quien más fuerte se haga en defensa será el que más opciones tenga de llevarse la eliminatoria y clasificarse para los cuartos de final. El factor campo favorece al Barça, lo que otorga al club azulgrana una ventaja aún mayor. Según Bruno Lage, el partido se decidirá en Montjuïc y ante su afición los azulgranas quieren marcar la diferencia.

Lewandowski ejecuta el penalti ante el Benfica. REUTERS

Este año el Barça quiere alejar definitivamente los fantasmas del pasado y volver a consolidarse en Europa tras unos años donde el rendimiento ha estado lejos de lo esperado. El sorteo además permite al conjunto azulgrana soñar con volver a levantar un título que le es esquivo desde 2025.

Diez años de sequía que esperan poner fin en el Allianz Arena de Múnich. Un rival, el conjunto bávaro, al que podrían enfrentarse en unas hipotéticas semifinales. Sin embargo, la conjura del Barça pasa por eliminar al Benfica e ir esperando a cotas más altas conforme avance la competición.