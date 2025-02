El Real Madrid conquista Anoeta con un golazo de Endrick y pone un pie en la final de la Copa del Rey

El Real Madrid salió victorioso de su paso por Anoeta y se acerca a la final de la Copa del Rey del 26 de abril. Decidió Endrick, el chaval de 18 años que promete muchos goles al madridismo en el futuro y que pudo irse con alguno más que el que metió con la espinilla. Cánticos de "Asencio, muérete" detuvieron el partido antes del descanso y Dani Ceballos hizo saltar las alarmas con su lesión al final. [Narración y estadísticas: Real Sociedad 0-1 Real Madrid]

Sacó un once sorprendente Ancelotti, sin Mbappé por obligación, pero también dejando en el banquillo a Rodrygo y Brahim para dar paso a la juventud de Arda Güler y Endrick. Además, Carletto colocó a Asencio en el lateral derecho en lugar de a Lucas Vázquez. Con el lateral gallego en el banquillo junto a Modric, y Valverde fuera de la convocatoria, Vinicius estrenó capitanía en el Real Madrid a sus 24 años.

El partido arrancó con la Real apretando al Madrid en su campo. A los cuatro minutos, Lunin hizo la primera de sus paradas decisivas en una ocasión de Take Kubo. El japonés también pidió en los primeros minutos un penalti de Rüdiger. No fue hasta que se cumplió el primer cuarto de hora no empezó a tener el control el equipo blanco.

Terminó de meterse en el partido el conjunto dirigido por Ancelotti y apareció la furia de Endrick. El joven futbolista brasileño abrió el marcador en el minuto 19. La jugada nació de un robo de Vinicius en su área y siguió con un brutal desplazamiento en largo de Bellingham. Se orientó el futuro '9' del Madrid con el pecho y definió a las mil maravillas casi con la espinilla.

Durante el resto de la primera parte se dieron más ocasiones de peligro. Un mano a mano que salvó Remiro contra Vinicius. Otro paradón de Lunin a mano cambiada ante Barrene, que se creo una gran oportunidad casi desde la frontal. Pero lo más destacado que dejó el último tramo de la primera parte fue uno de esos episodios que nunca gusta ver en un campo de fútbol.

Tras una entrada de Asencio, que le costó la amarilla, parte de la grada empezó a corear "Asencio, muérete". Vinicius avisó de esto a Sánchez Martínez y este activó el protocolo para este tipo de situaciones, informando a las autoridades. En el descanso, Ancelotti quitaría al canterano, con amonestación, dando entrada a Lucas.

El Madrid, a pesar de la sensación de dominio desde el gol de Endrick, no cerró el partido y dejaba con vida a la Real para la segunda parte. Tuvo que sostener Lunin al equipo blanco en la reanudación, con una doble parada salvadora en el 50' a Oyarzabal, esta a bocajarro con el pie izquierdo, y a Kubo.

Respondió en la siguiente jugada Endrick. El brasileño rozó un golazo, pero se encontró con el larguero. Tras un genial control con la izquierda, luego de un pase igual de brillante de Vinicius también con su zurda, el chaval de 18 años destrozó la pelota contra el travesaño. Suspiró Imanol Alguacil en el banquillo txuri-urdin y se llevó las manos a la cabeza Ancelotti en el contrario.

Dejó dudas una posible mano de Aguerd, el central realista, dentro del área que reclamó Lucas y no pitó Sánchez Martínez. Corrían los minutos, sin más goles, pero con tentativas en ambas áreas que mantenían vivo el partido. Cuando Ancelotti volvió a mover el banquillo, lo hizo para quitar a Endrick por Alaba. Delantero por defensa. Tchouaméni pasó al centro del campo a partir de ese momento.

Preocupa Ceballos

Siguieron los cambios, con Rodrygo, Brahim y Mendy saltando al campo, y Remiro salvó varias oportunidades de gol más. No llegó el segundo gol del Madrid, pero tampoco el tanto del empate de la Real que hubiera echado al traste el trabajo de los de Ancelotti. Aunque no quedaría contento el italiano, con una preocupante lesión de Ceballos, que se llevó un golpe fortísimo en la rodilla y se marchó del campo sin poder pisar bien.

En 34 días, el segundo asalto. Ventaja blanca para la vuelta, en el Santiago Bernabéu. El Clásico o el derbi madrileño en la final está más cerca.