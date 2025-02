Lo que va de 'fuck you' a 'fuck off': el árbitro escuchó un insulto cuando Bellingham expresó su frustración

Osasuna

Real Madrid

El choque entre Osasuna y Real Madrid se desequilibró tras una decisión polémica arbitral que involucró a Jude Bellingham. El futbolista inglés recibió una tarjeta roja directa por parte de Munuera Montero en el minuto 39, presuntamente debido a un comentario considerado despectivo hacia el colegiado.

Según las grabaciones de Movistar+, Bellingham pronunció "I’m talking you with respect, fuck off", lo que se tradujo como "Te estoy hablando con respeto, no me jodas". El árbitro, sin embargo, declaró que el jugador había dicho "fuck you", interpretándolo como un insulto personal, y procedió a la expulsión inmediata.

La interpretación de Munuera Montero en el acta ha sido la siguiente: "En el minuto 40 el jugador (5) Bellingham, Jude Victor William fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse a mí, estando a escasos metros, en los siguientes términos:'Fuck you'".

A pesar de que el conjunto blanco inició con ventaja, el encuentro finalizó en empate tras otra polémica decisión de Munuera Montero al pitar un penalti de Camavinga, a instancias del VAR, muy dudoso. La discusión sobre la verdadera intención y el significado exacto de las palabras de Bellingham y las polémicas arbitrales han avivado el debate sobre las actuaciones de los colegiados españoles.

Posibles sanciones a Bellingham

El Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol especifica las sanciones por insultos o menosprecio hacia el colegiado. En el artículo 94, se contempla una suspensión de cuatro a doce partidos si se considera que hubo insulto directo.

Bajo esa interpretación, Bellingham podría perderse varios encuentros de La Liga (como contra Girona, Betis y Rayo) e incluso la ida de las semifinales de Copa del Rey frente a la Real Sociedad.

La tarjeta roja a Jude Bellingham 🟥#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/qftd30Tkha — DAZN España (@DAZN_ES) February 15, 2025

No obstante, si la acción se considera menosprecio, el artículo 117 establece un castigo de dos a tres encuentros. El matiz entre "fuck off" y "fuck you" resulta determinante para calificar la falta como insulto directo o mera desconsideración.

Las imágenes de televisión captaron las reacciones de compañeros como Vinicius y Mbappé, quienes se acercaron al área de conflicto para tratar de aclarar la situación. Sin embargo, Munuera Montero mantuvo su postura y explicó a Luka Modric que el contenido de la expresión era ofensivo.

Esta precisión resulta fundamental para definir la magnitud de la sanción que caerá sobre el futbolista inglés, pues la diferencia entre insulto y menosprecio puede modificar su disponibilidad en diversos partidos clave.

La versión de Ancelotti

Tras el encuentro, Carlo Ancelotti se mostró crítico con la actuación arbitral. Argumentó que la frase de Bellingham fue "fuck off" y no "fuck you", subrayando que la traducción correcta al español sería "no me jodas", en lugar de un insulto directo.

El entrenador italiano apuntó que el colegiado pudo haber entendido mal la expresión del centrocampista, ocasionando una expulsión que considera injusta. Además, Ancelotti afirmó que la paciencia de los árbitros se ha ido agotando en las últimas jornadas, recordando otros incidentes que afectaron al Real Madrid recientemente.

Mientras tanto, la expectación crece a la espera del comité y las posibles repercusiones para Bellingham. El debate sobre la interpretación en lengua inglesa y la postura inflexible de Munuera Montero han situado al club blanco bajo los focos una vez más, con un desenlace pendiente que definirá cuántos partidos se perderá el futbolista inglés.