Louzán, absuelto por el Tribunal Supremo del delito de prevaricación y podrá seguir como presidente de la RFEF

El Tribunal Supremo ha acordado anular la condena por prevaricación impuesta al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, a raíz de una concesión para la reforma de un campo de fútbol en Moraña (Pontevedra).

Los magistrados han adoptado esta decisión después de que ayer miércoles se celebrara una vista para estudiar el recurso de casación de Rafa Louzán. La Fiscalía había mostrado su oposición a que el Tribunal exonerara al gallego, que ya puede ejercer sin ningún problema como máximo mandatario de la RFEF, cargo para el que fue elegido el pasado 16 de diciembre.

El Gobierno, que había lamentado la elección de Louzán, advirtió en los últimos días que si el Supremo confirmaba la condena, el dirigente gallego tendría que irse. "Si se ratifica esa condena de siete años por prevaricación, nosotros actuaremos con arreglo a la Ley del Deporte y habrá que volver a convocar elecciones a la federación", declaró la ministra de Deportes, Pilar Alegría.

Rafael Louzán, presidente de la RFEF Europa Press

Sin embargo, el tribunal ha considerado que los hechos probados "no constituyen delito de prevaricación y explica que éste no existe en un supuesto como el examinado, en el que se adjudica un contrato para pagar al contratista unas obras ya realizadas y que no se abordaron por una connivencia entre los involucrados".

Señala que "este delito requiere no solo la existencia de una resolución arbitraria, sino emitida para producir un resultado materialmente injusto, y concluye que en este caso la Administración contratante estaba obligada a abonar las obras ya realizadas". Además, la Sala "destaca que la tramitación del concurso fue claramente irregular, pero que el delito de prevaricación necesita además de una decisión con contenido materialmente injusto".

Louzán fue elegido presidente el pasado 16 de diciembre con el voto a favor de 90 asambleístas, que asumieron el riesgo de que el Supremo ratificara la condena sin importarles las consecuencias que hubiera tenido para una institución ajada por los escándalos que la han rodeado en los últimos años.

Ahora, la decisión del Supremo pone fin a la etapa de inestabilidad en la RFEF. Sin causas judiciales que amenacen con apartarlo, Louzán podrá desarrollar su presidencia sin obstáculos hasta 2028.