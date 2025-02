Ferran Torres guía al Barça a las semifinales de la Copa del Rey y liquida al Valencia con un hat-trick en una nueva goleada culé

Valencia

Barcelona

Nada ha cambiado en el seno del Valencia y del Barça desde el pasado 26 de enero cuando el conjunto azulgrana pasó por encima del equipo dirigido por Carlos Corberán. En aquel partido de La Liga el resultado fue de 7-1, pero ahora en Copa del Rey el electrónico de Mestalla ha reflejado un contundente 0-5. [Así hemos vivido la victoria del Barça]

El partido resultó ser una calcamonía de lo que sucedió hace tan solo once días. El Barça más letal arrolló a un Valencia que pareció no haber aprendido la lección. Los de Carlos Corberán no pusieron ningún impedimento a los jugadores azulgranas para que llegaran al área rival y con total efectividad sentenciaran la eliminatoria en la primera parte.

La diferencia de nivel entre ambos equipos es notable y es por eso que el partido se antojaba muy complicado para el Valencia. Sin embargo, Mestalla fue testigo de una actuación bochornosa de sus jugadores de esas que cuesta mucho digerir. El Barça mostró su superioridad y no le dio ninguna opción a un equipo que ya sólo debe pensar en la permanencia en La Liga.

Ferran Torres celebra su segundo gol en el partido ante el Valencia. EFE

Hansi Flick introdujo novedades en su once titular dando descanso a jugadores clave como Lewandowski, Marc Casadó o Araujo. Carlos Corberán también apostó por dar protagonismo a los menos habituales, pero en ningún caso parecía esperar la avalancha que le vino en el partido.

Por la vía rápida el Barça certificó su clasificación a unas semifinales de la Copa del Rey donde esperan Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad. Con actuaciones como la realizada en Mestalla, el mensaje de Hansi Flick es muy claro: este equipo opositiva a levantar el título.

La 'ley del ex' presente en Mestalla

El tempranero gol de Ferran Torres a los dos minutos y medio del comienzo del partido ya auguraba un mal presagio para el Valencia. Alejandro Balde vio los espacios que dejó una zaga valencianista formada por tres centrales y Ferran Torres aprovechó la fragilidad de Yarik y la poca contundencia de Diakhaby para abrir la lata.

Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. El Barça no cesó en su empeño de buscar la portería de Dimitrievski y no tardó en obtener la recompensa del gol, aunque lo obtuvo con suspense. El portero macedonio sacó un pie providencial para evitar el gol de Lamine Yamal, el balón fue repelido por el palo y el rechace le quedó muerto a Ferran para, de nuevo sólo, hacer el segundo gol.

Los goles dejaron KO al Valencia que no pudo recomponerse cuando el equipo azulgrana ya marcaba el tercero. Femín López no falló a su cita con el gol y tras recibir un balón en largo de Pedri, aprovechó la inoperancia de la defensa del Valencia para hacer el 0-3 en 23 minutos.

La afición del Valencia no tardó en mostrar su malestar con la actuación de su equipo cargando contra la directiva, mostrando los pañuelos y muchos seguidores decidieron abandonar el estadio cuando aún no había terminado la primera parte. El silencio de la afición del Valencia provocó que se escucharan 'olés' por parte de los aficionados del Barça que se habían desplazado a Mestalla.

La única ocasión que protagonizó el equipo en la primera parte fue un disparo lejano de Pepelu que despejó con una gran estirada Szczesny. A pesar de tener el partido en el bolsillo, el Barça no bajó la intensidad y siguió buscando la portería defendida por Dimitrievski en busca de más goles. En el 29', Ferran Torres culminó su hat-trick con una gran remate tras una buena dejada de Raphinha.

El sello de Lamine Yamal

Sin cambios en el Valencia al comienzo de la segunda parte, el conjunto che trató de mostrar una versión muy diferente a la que habían ofrecido en los primeros 45 minutos, aunque no lo consiguieron. Con una gran definición, Sadiq marcó el gol del honor, pero el línea levantó el banderín invalidando el gol.

Tras este pequeño susto, Lamine Yamal se hizo cargo del ataque del Barça y buscó con insistencia su gol siendo un puñal por la banda derecha. En una jugada marca de la casa se marchó de Jesús Vázquez y tras recortar hacia fuera, armó el disparo, aunque el palo repelió el gol.

Más suerte tuvo en el segundo intento. El '19' armó la pierna y aunque el disparo parecía no llevar mucho peligro, Diakhaby tocó lo justo para cambiar la trayectoria del balón y despistar a un Dimitrievski que bien pudo hacer algo más para evitar el gol.

Con el paso de los minutos el ritmo del partido decreció y el Barça se centró en monopolizar el balón ante un Valencia que, resignado, no inquietó nada la portería de Szczesny. Con el pitido final, la afición che despidió a sus jugadores con una pitada, cabizbajos ya piensan en la 'final' del domingo ante el Leganés, mientras que los azulgranas esperan rival en semifinales: Real Madrid, Atlético de Madrid o Real Sociedad.