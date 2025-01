El desliz surrealista de Laporta: subió a WhatsApp un supuesto texto de la RFEF dando la razón al Barça en el 'caso Olmo'

Lo del 'caso Dani Olmo', que mantiene sin inscribir con el FC Barcelona tanto al internacional español como al delantero Pau Víctor, no deja de dar giro surrealistas. Uno de los últimos se produjo este viernes por la noche, con un detalle que fue revelado por Jijantes, del periodista Gerard Romero.

El citado programa mostró un curioso texto que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, publicó en su estado de WhatsApp durante la tarde-noche. En el mensaje, publicado a las 21:19 horas desde el teléfono del máximo mandatario culé, se mostraba una especie de comunicado —que se corta a la mitad— en el que la RFEF presuntamente daba la razón al Barcelona en el caso de Dani Olmo, Pau Víctor y sus inscripciones. El texto dice lo siguiente:

"La RFEF, habiendo escuchado los argumentos del FCB, comparte los mismos en cuanto que el art. 130.2 Reglamento RFEF NO resulta de aplicación al caso Dani Olmo/Pau Víctor, puesto que, en dicho caso la baja de dichos jugadores se ha producido, no por la voluntad del club (que es lo que prevé dicho artículo) sino por factores ajenos y contrarios a la voluntad del club. Es un hecho indiscutido que tanto el club como los jugadores quieren continuar en la plantilla del FCB durante toda la temporada. Esta interpretación de la norma resulta coherente la evidente finalidad de dicho artículo, que es precisamente favorecer la estabilidad de la composición de las plantillas de jugadores, para que no se".

El texto no solo quedó incompleto, sino que fue publicado a través de un canal poco habitual para emitir una postura oficial sobre un tema de tal magnitud. Horas después, el mensaje fue eliminado. Mientras tanto, la incertidumbre sobre la situación de los futbolistas sigue latente.

Ni LaLiga ni la RFEF, con las que el club mantiene contacto permanente, tomaron medidas este viernes para permitir la reinscripción de Olmo y Pau Víctor. Según informó la Federación, el Barcelona envió por la noche un correo informativo actualizando la situación a ambas entidades, pero aún no consta ninguna solicitud formal de tramitación de licencia por parte de la patronal.

El principal problema radica en que el plazo estipulado en la normativa expiró el 31 de diciembre, momento en el que LaLiga eliminó las inscripciones de los dos jugadores. Ahora, la directiva de Laporta busca convencer a la Federación para reinterpretar la norma y considerar este caso como un "caso de fuerza mayor".

Por otra parte, el Barcelona anunció este viernes por la noche que LaLiga, "una vez completada la revisión de la documentación enviada por el club los días 30 y 31", le ha concedido "la regla 1:1 del 'fair-play' financiero". Esto significa que el club "deja de estar intervenido" y puede operar en el mercado de fichajes con normalidad. Sin embargo, la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor sigue pendiente de autorización.

Las partes continúan en negociaciones, pero, de no llegar a un acuerdo, al Barcelona no le quedará más remedio que recurrir al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) o incluso a la justicia ordinaria para solicitar una inscripción cautelar de los jugadores.