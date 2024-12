El homenaje que el Real Madrid le ha brindado a Jesús Navas en el último partido en su carrera como jugador profesional

El Santiago Bernabéu ha sido testigo del último partido de la carrera profesional de Jesús Navas. El lateral del Sevilla cuelga las botas siendo el jugador con más partidos en la historia del conjunto hispalense y formando parte de la historia del fútbol español. 'El duende de los Palacios' está en el Top10 con más partidos en Primera División (515).

El Real Madrid no ha querido dejar pasar la oportunidad de rendir homenaje a una leyenda del fútbol español. Después de toda una vida dedicada al club de su vida, el Sevilla, a excepción de los cuatro años que estuvo en el Manchester City, Jesús Navas se ha visto obligado a retirarse por una lesión en su cadera que lleva arrastrando los últimos meses.

Los jugadores del Real Madrid y del Sevilla se han juntado a la salida de los vestuarios para hacerle un pasillo como símbolo de reconocimiento a la carrera de un jugador que ha marcado un antes y un después en el fútbol español. Jesús Navas forma parte del legado que dejaron los jugadores de la Selección ganando el Mundial y la Eurocopa.

¡UN TEMPLO DEL FÚTBOL DESPIDIENDO A UNA LEYENDA IRREPETIBLE! 😍



El Bernabéu, rendido al Duende de Los Palacios. Rendido a @JNavas. PRECIOSO ❤️#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/DU6DhKcH5N — DAZN España (@DAZN_ES) December 22, 2024

Tras recorrer el pasillo que le han hecho sus compañeros y los jugadores del Real Madrid, Jesús Navas ha querido mostrar su agradecimiento también a un público del Santiago Bernabéu que se ha levantado de sus asientos y han roto en los aplausos en el último partido de la leyenda hispalense.

Cuando Jesús Navas ya emprendía el camino de vuelta a los vestuarios, Luka Modric le ha hecho entrega de una camiseta del Real Madrid firmada por todos los jugadores de la plantilla madridista. Un homenaje a un jugador que no pudo ocultar sus lágrimas.

Jesús Navas agradece el apoyo al Santiago Bernabéu. EFE

El Sevilla dice adiós definitivamente a todo un emblema, casi una parte del escudo, como es Jesús Navas. El capitán ya se despidió de Nervión la semana pasada roto de emoción. Fue preciosa la última vez que Navas saltó de corto al césped del Pizjuán. Junto a sus dos hijos, Jesús salió del túnel de vestuarios entre lágrimas, dándose un emotivo abrazo con su mujer y recibiendo el pasillo de los jugadores del Sevilla y del Celta.

En un acto nada habitual, el capitán del Sevilla y titular, hizo el saque de honor junto a sus hijos antes de que los suyos hicieran el de verdad para empezar el partido, y en el exterior, la fachada del Pizjuán lucía con un rojo imponente y el '16' de Navas en sus paredes.

El agradecimiento al Bernabéu

Jesús Navas fue el gran protagonista en el Santiago Bernabéu. La victoria del equipo blanco no quitó el foco de atención sobre Jesús Navas. 'El duende de Los Palacios' entró en el minuto 65 sustituyendo a Idumbo y estuvo cerca de dar una asistencia a Isaac Romero.

El pitido de Díaz de Mera al término del partido puso fin a la carrera de Navas. El lateral, que jugó hoy de extremo como homenaje a sus inicios en el fútbol profesional, se vino abajo ante las muestras de cariño recibidas por sus compañeros y por los jugadores del Real Madrid, además de un Carlo Ancelotti que no dudó en abrazarle.

Ya en zona mixta y ante los micrófonos del Real Madrid, Jesús Navas se deshizo en elogios hacia el público del Santiago Bernabéu. "Lo que he vivido ha sido espectacular. Estaba recibiendo el cariño de todos los campos a los que he estado yendo", empezó reconociendo el andaluz.

Ceballos, Lucas Vázquez y Ancelotti animan a Jesús Navas tras el partido. Reuters

"Al final un jugador del Sevilla, con la Selección... todo lo que he conseguido y las alegrías que he dado a todo el mundo, pero lo más importante es no haber cambiado desde el primer día, seguir siendo el mismo es lo más bonito. Quiero dar las gracias al Real Madrid y al Bernabéu por el cariño, ha sido impresionante", añadió Jesús Navas.

Todavía en zona mixta agradeció que vivió en el estadio. "No había visto algo así en mi vida, en un estadio rival, ha sido como cerrar el círculo. Los últimos minutos estaba mirando al suelo y recordando todos los momentos vividos y alegrías dadas. Hay que darlo todo por el club y por Antonio, que he llevado su número, y ha sido por él", concluyó.