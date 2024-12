Vinicius estalla tras ganar el premio The Best: "Nadie va a decirme cómo debo comportarme"

Vinicius recoge el premio The Best FIFA 2024 de manos de Gianni Infantino EFE

Vinicius Jr., delantero del Real Madrid, fue reconocido este martes en Doha con el premio The Best de la FIFA al mejor futbolista del mundo de 2024. El brasileño, que se impuso en una reñida votación, aprovechó el momento para lanzar un contundente mensaje en sus redes sociales, en el que celebró su logro y respondió a las críticas que ha recibido durante su carrera.

"Hoy escribo al niño que ha visto a tantos ídolos levantar ese trofeo... Ha llegado su hora. O mejor dicho, ha llegado mi hora. El momento de decir... sí, soy el mejor jugador del mundo y he luchado mucho por ello", expresó Vinicius.

Además, añadió un mensaje directo a sus detractores: "Han intentado e intentado invalidarme, disminuirme. Pero no están preparados. Nadie va a decirme por quién debo luchar, cómo debo comportarme. Cuando estaba en São Gonçalo, el sistema no se preocupaba por mí. Casi me tragan".

En la votación, Vinicius fue el favorito de los capitanes de selecciones y de los aficionados, sumando 48 puntos en total, cinco más que el español Rodri Hernández, del Manchester City, y 11 más que el inglés Jude Bellingham, su compañero en el Real Madrid. En cifras absolutas, Vini obtuvo más de un millón de votos por parte de los aficionados, superando ampliamente a Rodri, quien destacó entre los periodistas y entrenadores.

El jugador brasileño agradeció en su discurso a las personas y equipos que lo han acompañado en su trayectoria. "Gané por mí, por mi familia. Con mucho apoyo en el camino: el Flamengo, el Real Madrid, la selección brasileña, mis cientos de compañeros a lo largo de los años... la gente que me acompaña todos los días en mi rutina, los que me admiran...", afirmó.

Vinicius ha sido pieza clave en una temporada exitosa para el Real Madrid, con títulos en la Champions League, La Liga, y las Supercopas de Europa y de España. Además, está a un paso de conseguir la Copa Intercontinental. "Quiero seguir jugando mucho tiempo para el Real Madrid, que es el mejor club del mundo, y también agradezco a Flamengo y a todos los jugadores de la selección brasileña", señaló en su discurso.

Con este reconocimiento, Vinicius se convierte en el primer brasileño en recibir el premio The Best desde que fue instaurado por la FIFA. También toma el relevo del argentino Lionel Messi, quien había ganado las dos ediciones anteriores. "The best player in the world. 7", concluyó Vinicius en su mensaje, sellando un momento que marca un antes y un después en su carrera.