El guiño de Bellingham a Carlo Ancelotti: "Mi posición preferida en el campo es donde él me ponga"

Jude Bellingham compareció este martes ante los medios de comunicación en la previa de la final de la Intercontinental que el Real Madrid jugará este miércoles ante el Pachuca mexicano (18:00 horas, Lusail Stadium). El inglés, en estado de gracia por su increíble racha goleadora, le echó un capote a su entrenador Carlo Ancelotti y resaltó que está a sus órdenes para jugar en la zona del campo que el técnico considere más adecuada.

Bellingham negó sentirse un líder del vestuario pese a ser el hombre que más está tirando del carro en los momentos complicados gracias a sus goles, y se mostró convencido de poder conseguir el que sería su cuarto título desde que llegó al Real Madrid.

El líder del Madrid

"En los vestuarios hay muchos líderes, pero no voy mucho más allá, hay muchos futbolistas en nuestro vestuario. Lo importante es que todos nos respetamos y que podemos delegar las responsabilidades porque confiamos mucho en nosotros".

La posibilidad de ganar otro título

"Es todo un placer poder jugar otra final, lo afrontamos como un partido muy importante. Es la oportunidad de seguir ampliando el palmarés de este club, es todo un honor, así que esperamos ganar".

Su racha goleadora

"Es verdad que en los últimos partidos he podido atacar más en el área rival y eso es algo que me encanta. Espero poder seguir haciéndolo. No hemos empezado muy bien la temporada, no alcanzamos el nivel que se esperaba. Hemos dado un paso atrás y otro adelante, interrumpiendo el crecimiento del equipo. Veo a la plantilla muy tranquila y seguro que le vamos a poder dar la vuelta a la temporada".

La presión

"Es un privilegio poder jugar en uno de los mejores clubes del mundo. Soy un aficionado al fútbol y entiendo cómo funcionan estas cosas. Hay críticas y tienes que aceptarlas. Eso se queda de puertas para adentro, el ruido exterior es algo que podemos esperar".

Su hombro

"Lo tengo bien, sigo con el cabestrillo pero las sensaciones son muy buenas. Es el gesto que llevo haciendo desde pequeño, pero si prefieres que en vez de hacerlo dé un abrazo, también puedo hacerlo".

El 'The Best' de Vinicius

"No sé si ya es oficial y lo ha ganado, pero estoy de acuerdo con ello. Es un placer jugar con Vinicius, nos ayuda a levantar títulos y sería muy meritorio si se lleva el premio, me alegraría por él".

Dos años del Mundial de Qatar

"Querría seguir siendo yo mismo, no cambiaría mis decisiones. No me arrepiento de nada e intento no echar la vista atrás. Estoy contento de cómo han salido las cosas".

El Pachuca, rival

"Ancelotti nos ha dicho algunas cosas sobre el Pachuca, parece que juegan muy bien y con intensidad. Seguro que va a ser un gran partido y están en la final porque se lo merecen".

Cuál es su posición favorita

"Donde me ponga Carlo Ancelotti".

El calendario

"Al final todo depende de la cantidad de partidos que tenemos por semana. Así, miramos si necesitamos más descanso o más minutos. Los partidos se van acumulando y provocan el cansancio, acaban afectando al cuerpo. Si queremos ganar títulos, es lo que hay, hay que jugar muchos partidos. Descansé durante el verano y ahora esto es lo que hay, partidos cada tres días".

El objetivo del curso

"No puedo prometer nada en cuanto a títulos, pero vamos a dar lo máximo de nosotros. Tendremos a un rival sólido. Ojalá podamos darle una alegría a la afición, da igual que sea Liga o Champions, ojalá que estén orgullosos de nosotros".