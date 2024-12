Ancelotti se reivindica frente a las críticas: "Habláis de Endrick, que le doy pocos minutos, bla bla bla..."

El Real Madrid se enfrenta este sábado al Rayo Vallecano en una nueva jornada de La Liga. El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del equipo blanco, se defendió de las críticas que recibe por no rotar a sus futbolistas ante el apretado calendario de su equipo, al asegurar que no reflejan "la realidad" ya que está supeditado a las lesiones, y explicó que "no siempre es positivo" contar con jugadores jóvenes como Endrick "cuando el equipo no está bien".

Lesión de Mbappé

"Lo de Mbappé no es algo muy serio. No estará en el partido, viajará a Qatar y veremos si, sin riesgo, puede jugar o jugar una parte del partido. Camavinga está disponible para mañana".

Moral tras el Atalanta

"Hemos sacado en un momento importante un buen partido, que era difícil, con muchas cualidades: compromiso, trabajo colectivo, calidad individual... Eso nos da más optimismo para el futuro, empezando por mañana. Tenemos un partido el miércoles muy muy importante, pero hay que llegar haciendo un buen partido mañana".

Tchouaméni de central

"Hay que agredecer a Tchouaméni. Está jugando en una posición que no es la suya, y lo está haciendo por el equipo mostrando altruismo y sin quejarse. Saca lo mejor que puede y lo está haciendo muy bien. No es casualidad que hayamos ganado los dos partidos con él, teniendo en cuenta que no es su posición. Es un pivote fundamental para nosotros, un pivote defensivo como pocos para lo que hay en el mercado. Afortunadamente, también hemos encontrado un jugador en la cantera como Raúl [Asencio]".

Esfuerzo de Vinicius

"Habla mucho de Vinicius. Sigue siendo el mejor jugador del mundo, manteniendo una humildad bastante rara en un jugador de este nivel".

¿Quema el banquillo del Madrid?

"Todos los banquillos queman y todos los entrenadores tienen sus problemas para mantener sus puestos. Este banquillo quema como los otros, entra en la normalidad".

Mala racha de Guardiola

"Ningún consejo. Estos resultados no cambian nada de lo que pienso de él, que es de los mejores del mundo y está marcando una era en el fútbol. Pep es un innovador. Los entrenadores podemos controlar muchas cosas, pero no el resultado de los partidos, y a veces no sale bien".

Liderazgo de Bellingham

"Los líderes lo eligen los compañeros por la actitud, el ejemplo que da... Bellingham es un jugador muy importante para nosotros en este sentido, además de su calidad".

Críticas por rotar poco

"Es verdad. Roto según los jugadores. Cuando tienes una plantilla de 14-15 es difícil rotar. Hay jugadores muy jóvenes, que no siempe es positivo meterles cuando el equipo no está bien. Habláis de Endrick, que le doy pocos minutos, bla bla bla... Pero es muy joven y hay que dejar que se adapte. Son muchas cosas que pensar y bla bla bla".

Los ataques

"A mí no me importa mucho. Tengo que hacer mi trabajo lo mejor posible, y lo estamos haciendo bien a pesar de todas las dificultades. Estamos peleando en todas las competiciones y lo vamos a seguir haciéndolo".

¿Frenazo a Mbappé?

"Es difícil decir de dónde vienen los problemas. En los últimos dos parones se ha quedado aquí, ha descanso y se ha visto que su rendimiento ha mejorado. Esto es algo de poco tiempo y no creo que vaya a perder lo que ha conseguido en los últimos tiempos".

¿No cuenta con los jóvenes?

"No me molesta porque no es la realidad, simplemente".

Paciencia con Endrick

"Cuando digo que tiene que trabajar, no es una crítica a él. Está trabajando muy bien. Es muy joven, ha llegado al Real Madrid y tiene delante a los mejores delanteros del mundo. Hay que ser pacientes. Él no pide nada, está focalizado. Le gustaría jugar más, es normal, pero tiene que seguir con su aprendizaje".