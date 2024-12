Dani Olmo pierde un diente durante el empate del Barça ante el Betis: "No le salía sangre y lo ha tirado"

Betis

Barcelona

El enfrentamiento entre el Real Betis y el FC Barcelona, que terminó en un vibrante empate 2-2, dejó una anécdota peculiar protagonizada por Dani Olmo. El mediocentro español perdió la funda de un diente durante el encuentro tras un desafortunado choque con el defensor Marc Bartra.

La acción ocurrió en la primera parte del partido, disputado en el estadio Benito Villamarín. En un intento por iniciar un ataque desde el círculo central, Olmo fue derribado por Bartra, quien, en su esfuerzo por cortar la jugada, terminó cayendo junto al azulgrana. El impacto dejó a Olmo visiblemente afectado: al incorporarse, se llevó la mano a la boca y comprobó que había perdido la funda dental.

Entre la confusión, Olmo se dedicó a buscar la funda en el césped. Tras encontrarla, decidió entregarla al banquillo para que se la guardaran. Sin embargo, en un giro inesperado, la situación derivó en frustración: en declaraciones posteriores, algunos de sus compañeros revelaron que el jugador terminó deshaciéndose del diente en un arranque de impotencia.

Durante la pausa entre tiempos, Movistar Plus+ captó una conversación en el túnel de vestuarios que ilustró lo sucedido. Lamine Yamal, uno de los jóvenes talentos del equipo, expresó su sorpresa ante lo que acababa de presenciar: "No le salía sangre y ha tirado el diente". A esto, Pedri añadió, entre risas: "¿No tenías sangre? Pero ¿por qué lo has tirado?".

Olmo, por su parte, se limitó a explicar que lo hizo como una reacción a la frustración por lo ocurrido, mientras el resto de los jugadores comentaban el peculiar incidente.

El partido fue de alta tensión desde el inicio. El Barça se adelantó con un gol de Robert Lewandowski, pero el Betis igualó gracias a un penalti convertido por Lo Celso tras una falta de Frenkie de Jong. En el tramo final, Ferran Torres marcó el 1-2, pero Diao, en el tiempo añadido, selló el empate definitivo en el 94’.

Pese al golpe y la pérdida del diente, Dani Olmo continuó en el campo hasta ser sustituido en la segunda parte. Su entrega, aunque empañada por la anécdota, fue un reflejo de la intensidad vivida en un partido que dejó mucho más que goles y polémicas.