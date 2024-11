Tchouaméni estará un mes de baja por un esguince de tobillo y Fede Valverde también se suma a la enfermería

Las malas noticias llegan de golpe en el Real Madrid. Tras la dolorosa derrota ante el Milan, el equipo blanco llena su enfermería con dos bajas: las de Tchouaméni y Fede Valverde. Ambos fueron sustituidos en el descanso por Carlo Ancelotti y ahora se ha hecho público que estaban lesionados.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Aurélien Tchouameni por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince en el tobillo izquierdo. Pendiente de evolución", compartió el Real Madrid este miércoles. El centrocampista, aunque no sea expecificado en el parte médico, estará alrededor de un mes de baja.

En cuanto a Valverde, del que el Madrid no ha hecho nada público, está con lumbalgia y es duda para el partido de este sábado en el Santiago Bernabéu contra Osasuna. Ancelotti explicó en rueda de prensa el cambio al descanso de Fede, criticado en redes sociales por su pareja Mina Bonino, aunque minutos más tarde aseguró que le habían hackeado la cuenta de X: "Lo que opine la gente en las redes sociales para mí es muy complicado. He quitado a Valverde porque no estaba al 100%, tenía un problema en la espalda, no estaba a su mejor nivel físico y por eso le he cambiado", dijo.

Sin descanso en Valdebebas

Horas después de encajar su segunda derrota consecutiva en el estadio Santiago Bernabéu donde fue goleado en el clásico liguero por el Barcelona y cayó en el europeo ante el Milan, el Real Madrid se ejercitó con la vista puesta en una inmediata reacción, con el objetivo puesto en el duelo ante Osasuna del sábado.

Mañana de reflexión en la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas. El italiano Carlo Ancelotti y sus jugadores hacen autocrítica y buscan las razones del mal momento que protagonizan. A inicios de noviembre, ya han perdido más partidos, tres, que en toda la pasada temporada. Y con el único reto de reaccionar de inmediato enfocaron la oportunidad que se les presenta en apenas tres días.

Jugadores como Fran García, Jesús Vallejo, Dani Ceballos, Arda Güler, Endrick, Brahim Díaz y Rodrygo Goes, que reapareció en la Champions tras su lesión muscular, se ejercitaron a las órdenes de Ancelotti que ya da vueltas los retoques que tiene que introducir en su equipo en busca de un cambio esperado.

Con las ausencias de los lesionados Thibaut Courtois, que tiene complicado reaparecer antes de que pase el parón de noviembre, David Alaba y Dani Carvajal, que continuaron con la recuperación de sus respectivas lesiones de rodilla, 'Carletto' comenzó a valorar cambios tácticos y de jugadores para enfrentarse al cuadro navarro.