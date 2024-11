La gran crisis del Manchester City que arrastra a Guardiola hacia el "lado oscuro": "Todo sale mal"

El Manchester City atraviesa una crisis sin precedentes en los últimos años bajo la dirección de Pep Guardiola. Este martes, el equipo cayó estrepitosamente ante el Sporting de Portugal en la Champions League, con un resultado de 4-1, lo que marca su tercera derrota consecutiva en una semana.

Viktor Gyökeres, delantero sueco del Sporting, fue protagonista de la noche al anotar tres goles que dejaron al equipo inglés en una posición delicada dentro de la competición. Tras este partido, el City desciende de la tercera a la sexta posición en la clasificación del torneo europeo, mientras que el conjunto luso subió al segundo lugar, detrás del Liverpool.

La serie de derrotas comenzó en la Carabao Cup, donde el City fue eliminado por el Tottenham (2-1) en Londres, un golpe temprano que afectó la moral del equipo. Poco después, en un desafortunado partido en Bournemouth, los de Guardiola cayeron nuevamente, también por 2-1, perdiendo así el invicto en la Premier League y relegándose al segundo lugar en la tabla. La goleada en Lisboa fue el colofón de una semana negra que ha encendido las alarmas en el club.

Bernardo Silva, una de las estrellas del equipo, no ocultó su preocupación tras la derrota: "Es decepcionante porque estamos en un momento oscuro en estos momentos. Todo parece salir mal", expresó en una entrevista con TNT Sport. "Incluso cuando jugamos bien, no marcamos las ocasiones y nos hacen gol muy fácil. Tenemos que mirar y ver qué no estamos haciendo bien. Y tenemos que recuperarnos muy rápido o va a ser muy difícil", agregó el portugués

La última vez que el Manchester City experimentó una racha similar fue en 2018, cuando fue eliminado por el Liverpool en cuartos de final de la Champions League, con un marcador global de 5-1, y sufrió una derrota en la Premier League ante el Manchester United.

En esta ocasión, los números de la actual crisis también son dolorosos: la derrota ante el Bournemouth puso fin a una racha de 32 partidos invictos en la liga doméstica, mientras que el tropiezo contra el Sporting acabó con un récord europeo de 26 encuentros sin perder en Champions.

Guardiola, sin embargo, se mostró más optimista en sus declaraciones postpartido, negando que su equipo se encuentre en un "lado oscuro". "No estoy de acuerdo, no estamos en el lado oscuro, jugamos bien", afirmó el técnico español, defendiendo el desempeño de sus jugadores y destacando que el equipo estuvo cerca de marcar en varias ocasiones ante el Sporting. "Quiero creer en mis jugadores", dijo, resumiendo el momento como "la vida es así".

El City aún está "vivo"

No obstante, Guardiola reconoció que el equipo necesita una mejora urgente. Los problemas de lesiones han mermado al City, con figuras clave fuera del campo como Rodri, lo que ha afectado el rendimiento global del equipo.

A pesar de este bache, el técnico de Sampedor mantiene la fe en su equipo. Aseguró que el City sigue "vivo" en la competición europea y que, aunque esta racha de derrotas es un golpe difícil de digerir, el equipo sigue en una posición favorable en la Premier League. La misión ahora será levantar la moral de los jugadores y recuperar el espíritu ganador para evitar que esta crisis tenga un impacto irreversible en la temporada.