Sorteo de la Copa del Rey de fútbol: cuándo es, qué formato tiene y cuándo se juega la segunda eliminatoria

La Copa del Rey mira ya hacia la segunda ronda. Después de una primera eliminatoria en la que no ha habido grandes sorpresas y la mayoría de favoritos han conseguido el pase, la siguiente fase del torneo del KO aparece en el calendario para seguir alimentando las esperanzas de los más modestos que aún siguen en liza.

Estaba previsto que el sorteo de la segunda eliminatoria se celebrara este lunes 4 de noviembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas como es habitual, pero finalmente el acto tendrá que esperar unos cuantos días más.

El aplazamiento de varios partidos de la primera ronda como consecuencia de los estragos que ha dejado la DANA en una parte de España, especialmente en la Comunidad Valenciana, hace que no se pueda conocer aún la configuración de bombos y que, por lo tanto, no se puedan concretar los emparejamientos de la segunda eliminatoria.

El formato del sorteo sigue siendo el mismo, es decir, los equipos de menor categoría se cruzarán con los de superior división. Así las cosas, como aún no se sabe exactamente cuántos conjuntos de cada categoría superarán la primera fase, no se puede realizar el sorteo hasta que no se jueguen todos los partidos.

En cualquier caso, el calendario establece que la segunda eliminatoria del torneo del KO que organiza la RFEF se dispute en la primera semana de diciembre, entre el 2 y el 5 del último mes del año.

¿Cuándo es el sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey?

El sorteo debería haberse llevado a cabo el próximo lunes 4 de noviembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sin embargo, la suspensión de varios partidos de la primera ronda como consecuencia de la DANA hace imposible que se celebre. Aún no se sabe cuándo se disputarán estos encuentros ni cuándo se realizará el sorteo.

¿Cuál es el formato del sorteo de la segunda eliminatoria?

En esta segunda ronda el formato del sorteo seguirá siendo el mismo que en la primera eliminatoria. Es decir, los de menor categoría se emparejarán con aquellos de mayor categoría hasta que sea posible.

De este sorteo todavía están exentos los cuatro equipos de Primera División que disputan la Supercopa de España, es decir, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, RCD Mallorca y Athletic Club. El Deportivo de La Coruña, que no jugó la primera fase al estar también exento, sí que entra.

¿Dónde ver por televisión el sorteo de la Copa del Rey?

Pese a que no se conoce todavía la fecha exacta del sorteo de la segunda eliminatoria del torneo del KO, el evento podrá seguirse en directo a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol.

Por otra parte, EL ESPAÑOL realizará una cobertura del segundo emparejamiento de la Copa del Rey de la temporada 2024/2025.