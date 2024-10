George Weah, interrumpido por gritos de "Vinicius" entre el público antes de entregar el Balón de Oro a Rodri

La gala del Balón de Oro 2024 estuvo marcada por el polémico giro de guion que se dio desde primera hora de la mañana. Cuando todo el mundo estaba convencido de que Vinicius sería el ganador que reconoce al mejor futbolista del mundo, una corriente contraria comenzó a hacerse más fuerte hasta confirmarse en el momento de desvelar el vencedor de este premio individual.

George Weah fue el encargado de abrir el sobre que contenía el ganador del Balón de Oro y lo hizo además con cierta intriga. El africano le dio algo de suspense al momento más esperado de la noche y, mientras sacaba la tarjeta con el nombre del nuevo mejor jugador del mundo, se escucharon desde el público gritos de "Vini, Vini".

La decisión de no darle el Balón de Oro a Vinicius seguirá trayendo cola y levantando polémica durante un tiempo todavía, y el reflejo de ello fue que hubo voces discordantes que, en plena gala y en el momento más crítico, se acordaron del brasileño.

El Real Madrid se plantó por completo y decidió no mandar a ni un solo representante a la gala que se celebró en París. El club blanco consideró injusta la decisión de no darle el Balón de Oro a Vinicius después de una temporada sobresaliente, así que no hubo ningún emisario de la entidad merengue en esta gala.

El Real Madrid, no obstante, se llevó dos premios en esta gala del Balón de Oro. El club blanco fue reconocido como el mejor equipo del año, y también Carlo Ancelotti se llevó el premio individual que le atesora como el mejor entrenador del mundo. Pese a estos dos galardones, nadie recogió en el escenario los premios.

Durante la previa, varios aficionados que se agolparon en las puertas del Théâtre du Châtelet para ver a los futbolistas llegar a la gala también mostraron su apoyo a Vinicius. La figura del brasileño estuvo, por lo tanto, muy presente durante todo el día, pese a que finalmente se quedó sin recibir el ansiado premio.

Vinicius terminó segundo en las votaciones, por detrás del histórico ganador español Rodrigo Hernández, mientras que tercero fue Bellingham y cuarto Dani Carvajal. Tres jugadores del Real Madrid entre los cuatro primeros clasificados del Balón de Oro, pero sin el gran premio.