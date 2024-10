Guardiola exculpa a Tuchel sobre su nacionalidad para dirigir a la selección inglesa: "Yo no decidí ser catalán"

Muchas cosas han sucedido en torno al Manchester City en las últimas semanas. Las pancartas con esteladas de la afición citizen, el anuncio de Tuchel como seleccionador inglés y la marcha de Txiki Begiristain a final de temporada. Guardiola ha tenido que pasar revista ante los medios y analizar los frentes abiertos que tiene en el club.

En el último partido liguero, el Manchester City venció al Fulham en el Etihad Stadium, pero la noticia estuvo en las gradas. La afición citizen sacó pancartas con esteladas pidiendo a su entrenador que continuase en el club ante los rumores sobre su posible fichaje por la selección inglesa. "No quiero que se gasten el dinero en eso. Les estoy agradecido, he sentido su cariño desde el momento en el que llegué", admitió un sonriente Pep Guardiola.

En la previa del partido ante el Wolverhampton, Guardiola fue preguntado sobre el debate que hay en Inglaterra acerca de la nacionalidad del seleccionador inglés, cuestión que para él no depende de los propios entrenadores. "Nadie puede intervenir o hacer algo al respecto. Yo no decidí ser catalán, nadie decidió ser inglés".

"Entiendo que la gente prefiera un seleccionador inglés, pero a la vez, en este mundo si a la selección le va mal con un entrenador inglés, será duramente criticado. La federación se descantó por un entrenador extranjero con una buena trayectoria, reconocido y con talento. Le deseo lo mejor", reconoció sobre Thomas Tuchel.

El de Santpedor lo comparó con los conflictos bélicos que hay en la actualidad: "Hoy en día hay gente que se cree mejor por el lugar en el que nació, sólo hay que echar un vistazo a Rusia, Ucrania, Israel y Gaza. Es terrible. No creo que haya que criticar a alguien por el lugar en el que nació", declaró el entrenador citizen.

Las opciones de entrenar a Inglaterra

No es la primera vez que Guardiola reconoce abiertamente sus deseos de entrenar a un combinado nacional, aunque aún no ha tomado una decisión sobre su futuro en el City (tiene contrato hasta 2025). "Cuando lo haga os lo haré saber".

Los medios ingleses insistieron en la relación de Guardiola con la selección inglesa, a pesar de que el entrenador trató de esquivar todas las cuestiones sobre ese tema. "Tuchel ha sido el elegido, le felicito. Llevo nueve años aquí y deseo lo mejor a Inglaterra. Yo soy entrenador del City y Tuchel ya ha sido confirmado, el resto no importa", quiso zanjar el tema.

Pep Guardiola celebra con el presidente, Ferran Soriano y Txiki Begiristain la Premier League. Reuters

Desde que llegó a Manchester en 2016, Guardiola siempre ha contado con el apoyo de Txiki Begiristain, su mano derecha no sólo en el conjunto inglés, sino también en el Barça. Sin embargo, el director deportivo ha anunciado su marcha del club a final de temporada tras aterrizar en 2012.

"Se va una parte de mí. Lo echaré de menos por su confianza, por el equilibrio que me ha dado. Cuando las cosas no iban bien y yo quería destruirlo todo, él siempre me decía que tranquilo. El club está muy bien estructurado, hay que seguir adelante", concluyó en la rueda de prensa.