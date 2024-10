La nueva reflexión de Pep Guardiola sobre Messi: "Quizás sea una falta de respeto a Pelé o Maradona, pero..."

Pep Guardiola es uno de los nombres que más está dando de qué hablar en este arranque de la temporada. La incertidumbre sobre su continuidad o no en el Manchester City se han apoderado de la conversación, y todo lo que dice el técnico de Sampedor en los últimos días se magnifica.

El todavía entrenador citizen estuvo este pasado fin de semana como invitadoen el prograba de televisión 'Che tempo che fa' y allí coincidió con Roberto Baggio, excompañero en el Brescia y gran amigo suyo.

Guardiola hizo repaso a muchos aspectos que están candentes, desde lo que va a pasar con él en el futuro, hasta un posible fichaje por la selección de Inglaterra con el que tanto se ha especulado o la posibilidad de jugar contra el FC Barcelona en la remodelada Champions League.

También fue preguntado sobre Leo Messi y si era el jugador más grande que él había visto: "¿El más fuerte? Puede que sea una falta de respeto hacia Pelé y Maradona, pero para mí sí. Nunca antes había visto a alguien así entrenando, no te imagines cómo mantiene esa continuidad durante quince o veinte años".

El catalán siguió deshaciéndose en elogios hacia el argentino, ya en el tramo final de su carrera: "Cuando lo ves de cerca, piensas en Tiger Woods o Michael Jordan. Hemos tenido la suerte de ser contemporáneos suyos. Estos personajes son 'La gran belleza' de Sorrentino".

Sobre su futuro

Uno de los asuntos que más están dando de qué hablar en los últimos tiempos tiene que ver con su futuro. Más que nunca, parece que su continuidad en el Manchester City está en el aire, así que sobre eso también respondió Pep Guardiola, que dejó la incógnita abierta.

"No es cierto que sea mi último año en el City... al menos, en el sentido de que tengo que reflexionar. ¿Entrenar en Italia? Si Baggio me acompaña como asistente, quizás sí, y el Genoa es fuerte", terminó bromeando.

Sobre un posible desembarco en la selección de Inglaterra, que todavía se encuentra descabezada desde la marhca de Southgate, Guardiola negó tener nada atado con los Three Lions: "No, eso no es verdad. Si hubiera decidido algo lo diría, pero podría pasar cualquier cosa".

Guardiola hizo hincapié además en la figura de Johan Cruyff a lo largo de su carrera deportiva: "No me puedo imaginar cómo habrían sido mi vida y mi carrera deportiva sin él. Me enseñó mucho a nivel táctico, pero sobre todo me hizo desde el punto de vista humano. Era un genio único que me enamoró del fútbol".

Por último, deseó no enfrentarse con el Fútbol Club Barcelona en la Champions League por el cariño que le tiene a la entidad culé: "¿Un rival que no quiero en Champions? El Barcelona, tal vez. El cariño que les tengo me destruye. Nací en un pequeño pueblo cerca de Barcelona y encontrarnos nunca es fácil".