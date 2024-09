Guardiola, sobre el juicio al City: "Estoy de acuerdo con Tebas por primera vez, y espero que sea la última"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha declarado que "todos los equipos de la Premier League quieren que seamos sancionados", en relación con las acusaciones de irregularidades financieras contra el club. Estas palabras surgieron luego de que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmara que varios clubes de la máxima categoría del fútbol inglés le habían expresado su deseo de que el City fuera castigado.

El lunes comienza la audiencia sobre más de 100 cargos presentados por la Premier League contra el Manchester City. Guardiola reconoció que era consciente de las expectativas generadas en torno al caso, aunque el club ha negado desde el principio cualquier irregularidad.

Tebas, un crítico frecuente del City, fue citado por el diario Mundo Deportivo: "He hablado con muchos clubes de la Premier League y la mayoría de ellos entienden que el City debería ser sancionado". La declaración de Tebas no pasó desapercibida para Guardiola, quien respondió con un tono irónico: "Quizás tenga razón. Por el hecho de que todos los equipos de la Premier League quieren que se nos sancione, eso es seguro. Estoy de acuerdo con Tebas por primera vez, y espero que sea la última. Estoy bastante seguro de que estoy de acuerdo con eso".

Sin embargo, Guardiola hizo un llamado a la prudencia, apelando a la justicia y el proceso legal: "Por eso le digo al señor Tebas y a los equipos de la Premier League que esperen al panel independiente. La justicia está ahí en una democracia moderna, así que esperen la decisión, no es más complicado que eso. Pero no sé si él es abogado o el resto de los equipos de la Premier League son abogados, así que lo que pido es que esperen". Guardiola aludió a la experiencia del club en su disputa previa con la UEFA, que concluyó a su favor, y afirmó: "Creemos que no hemos hecho nada malo, así que vamos a un panel independiente y vamos a esperar".

El City ha mantenido una postura firme en cuanto a su inocencia desde que los cargos se hicieron públicos en febrero de 2023, asegurando que tienen pruebas "irrefutables" para defenderse. Sin embargo, el proceso se desarrollará en privado, siguiendo las normativas de la Premier League, lo que ha generado críticas por la falta de transparencia. Además, el largo tiempo que ha tomado la investigación ha causado frustración en diversas partes interesadas.

La falta de información concreta sobre los cargos y la audiencia ha alimentado la especulación en torno al caso. El City cuenta con un equipo legal dedicado a la defensa y Guardiola subrayó que ni él ni sus jugadores están inmersos en la situación legal: "No soy abogado. Erling [Haaland] no es abogado, así que no hablamos de ello. Lo que va a pasar es con el panel independiente y aceptaremos la sentencia".

Guardiola también anticipó que el inicio del juicio aumentará los rumores y la especulación, pero enfatizó que es importante dejar que el proceso siga su curso antes de sacar conclusiones. "Sé lo que la gente busca, sé lo que esperan, lo sé porque lo he leído durante muchos años, pero he dicho que todos son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad", afirmó.

Con el juicio programado para comenzar, la tensión en torno al futuro del Manchester City crece, pero Guardiola se mantiene firme en su postura de que la justicia prevalecerá y pidió paciencia hasta que el panel independiente emita su veredicto.