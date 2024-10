Rodri, Carvajal, Nico Williams, Ferran Torres... la Eurocopa lastra a España la preparación de la Nations League

Cucurella centra de primeras desde el costado izquierdo y Oyarzabal, habilitado por milímetros, bate a Pickford por bajo. Es el segundo gol de España, el que sentencia a Inglaterra y sella la cuarta Eurocopa para el combinado nacional. Se precintaba así un torneo extendido durante un mes en el que los futbolistas españoles disputaron siete partidos traducidos como el epílogo de una temporada y el prólogo de la campaña más cargada de partidos de las últimas décadas.

Durante aquel partido se lesionó Rodri, aunque pudo estrenarse con su club tras perderse las primeras jornadas. Una señal de lo que estaba por venir. Se retiró lesionado durante el descanso del partido ante el Arsenal y el diagnóstico fue esclarecedor. Rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, se pierde lo que resta de temporada.

Rodri venía de disputar 50 partidos la temporada pasada con su club, una Eurocopa este verano -con lesión incluida en la final- y ya había jugado tres encuentros del actual curso. Una concatenación de intangibles que ha desembocado en tragedia precisamente después de que el propio Rodri alzase la voz por el sobrecargado calendario futbolístico. "Sí, creo que estamos cerca de eso", respondía cuando se le preguntó el martes si existía esta posibilidad. Aunque no se ha quedado ahí: "Si esto sigue así no nos quedará otra opción. Es algo que nos preocupa", advitrió el centrocampista.

A Rodri, candidato a Balón de Oro, le siguió otro opositor al máximo galardón, Dani Carvajal. Se retiró en camilla del partido ante el Villarreal tras sufrir una hiperextensión de la rodilla. Su rostro, acompañado de los gritos, enseguida reflejaron la gravedad de la lesión que más tarde confirmaron las exploraciones. Sufre rotura del ligamento cruzado anterior, rotura del ligamento colateral externo y rotura del tendón poplíteo en su pierna derecha.

Sin confirmación de tiempo de baja, todo apunta a que el futbolista se perderá lo que resta de temporada. Podría llegar al tramo final del curso y al inicio del nuevo Mundial de Clubes, que se disputará el próximo verano. España perdía a vértebras de su columna de una tacada. Le siguieron las lesiones de Ferran Torres, Bryan Gil, Nico Williams y, por último, la de Yeremy Pino.

Los seis se tuvieron que bajar de una Nations League en la que España se juega este sábado el liderato ante Dinamarca. "Los que estén van a rendir a un nivel fantástico. Se puede especular mucho con esta situación, es un compendio de muchas cosas. Hay que hablarlo y discutirlo. Es momento para que nos sentemos y que expongamos nuestro planteamiento. Buscaremos alguna solución. Seguro", explica Luis de la Fuente.

A los jugadores mencionados hay que añadir a otra vasta lista de jugadores que han sido lastrados desde la final en Berlín. Unai Simon hipotecó su muñeca para poder disputar la Eurocopa, Oyarzabal se lesionó el tobillo, Ayoze Pérez sufre molestias musculares, como Nico Williams, y Ferran Torres. Y Le Normand tampoco ha ido convocado por un problema craneoencefálico.

"Lesiones ha habido toda la vida y no se puede culpar sólo a una parte de ellas. Es una situación que hay que estudiar y hay que analizar muchos aspectos. El futbolista no puede tener miedo a una lesión, tiene que convivir con ellas. Una lesión, muchas veces, te sitúa en tu lugar y sirve para saber que en la vida no todo es un camino de rosas", detalla el seleccionador español, que este sábado, con el liderato en juego, alineará un once de circunstancias ante Dinamarca. La Nations League sufre la Eurocopa.