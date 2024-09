Este es el motivo por el que Álvaro Morata se ha rapado al cero la cabeza y el gol que sus hijos nunca olvidarán

Álvaro Morata ha vuelto a acaparar titulares no solo por su rendimiento en el campo, sino por un gesto que ha conmovido a muchos fuera de él. El delantero español, en el partido del AC Milan contra el Lecce en San Siro, no solo se destacó por marcar un gol crucial, sino por lucir un nuevo look que esconde una razón profundamente emotiva.

El delantero, que siempre ha mostrado gran sensibilidad hacia los más vulnerables, se ha rapado al cero la cabeza en un gesto solidario con los niños que luchan contra el cáncer, un detalle que añade aún más significado a su actuación en el partido.

Horas antes del partido, Theo Hernández, compañero de Álvaro Morata en el Milan, compartió en redes sociales una imagen que revelaba el nuevo corte del delantero español: completamente rapado.

La imagen rápidamente llamó la atención de los aficionados y medios, pero el motivo detrás del cambio de look pronto salió a la luz. Morata se ha rapado la cabeza como muestra de apoyo a los niños que sufren cáncer, una causa que ha estado muy cerca de su corazón durante mucho tiempo.

El delantero ha mostrado en diversas ocasiones su compromiso con estos pequeños héroes. Durante la celebración del título de la Eurocopa en 2024, Morata subió al escenario a una niña enferma de cáncer para que compartiera con él y sus compañeros el momento del triunfo.

Morata y María durante la celebración de la Selección.

Este gesto dejó una profunda huella en sus seguidores, y ahora, con su nuevo look, vuelve a demostrar su solidaridad y empatía hacia aquellos que luchan en los hospitales contra esta terrible enfermedad.

El impacto de su gesto fue inmediato. Al entrar al campo con su cabeza rapada, Morata no solo se enfocaba en el juego, sino también en dar visibilidad a una causa mayor. Es un ejemplo de cómo el deporte puede ser una plataforma para inspirar y generar conciencia sobre temas importantes, más allá de la competición.

Emotiva celebración con sus hijos

En lo que respecta al encuentro contra el Lecce, Morata no solo brilló por su gesto solidario, sino también por su desempeño dentro del campo. El partido, que hasta ese momento había sido dominado por el Lecce, cambió por completo en los últimos minutos del primer tiempo.

En el minuto 38, el delantero español rompió la igualdad con un cabezazo preciso tras un centro de Theo Hernández, abriendo así el marcador para el Milan.

Este gol fue el segundo de Morata con la camiseta del Milan, y lo celebró de una manera muy especial. Tras el tanto, el delantero corrió hacia la banda para abrazar a sus tres hijos, Leonardo, Alessandro y Edoardo, que lo esperaban emocionados a pie de campo.

Marcar un gol en San Siro es bonito.

Celebrarlo así con tus hijos, lo es más.



El abrazo de Álvaro Morata a sus pequeños 🥹❤️#SerieAenDAZN 🇮🇹 pic.twitter.com/VwkyZBQgCY — DAZN España (@DAZN_ES) September 27, 2024

El gesto de Morata, deslizándose por el césped antes de fundirse en un abrazo con sus hijos, se ha convertido en una de las imágenes más emotivas del partido. La conexión entre el delantero y su familia quedó patente en ese momento, dejando claro que el gol no solo fue importante para el equipo, sino también a nivel personal.

Para sus hijos, este gol seguramente quedará grabado en su memoria, no solo por la importancia del tanto, sino por la forma en que su padre compartió con ellos un momento tan especial. Fue una celebración cargada de emoción, en la que los valores familiares de Morata y su pasión por el fútbol se encontraron de una manera única.

El gol de Morata abrió las puertas para que el Milan desmantelara por completo al Lecce en solo cinco minutos explosivos. Tras su cabezazo, el equipo dirigido por Paulo Fonseca aprovechó el desconcierto del rival para marcar otros dos goles antes de finalizar la primera mitad, cortesía de Theo Hernández y Christian Pulisic.

El tanto de Morata no solo fue clave para desbloquear el partido, sino también para cimentar la victoria del equipo, que logró así su tercera victoria consecutiva en la Serie A.

Con este triunfo, el Milan continúa su ascenso en la clasificación, colocándose a tan solo un punto de las posiciones europeas, y Morata, con su nuevo look y su emotiva celebración, se ha ganado una vez más el cariño de los aficionados.