Morata y su 'caótico' estreno con el Milan: "A veces no sé por qué todo me sucede a mí"

Álvaro Morata, delantero español del Milan, bromeó tras el empate 2-2 ante el Torino, donde anotó un gol decisivo en el minuto 89. "Penalti, fuera de juego, gol, amarilla... me pasa de todo. A veces no sé por qué todo me sucede a mí", comentó a DAZN después del partido, refiriéndose a las numerosas situaciones en las que estuvo involucrado tras entrar al campo en el minuto 60.

El Milan estaba en desventaja cuando Morata debutó como suplente. En su corta pero intensa participación, provocó un penalti que fue anulado por el VAR, marcó un gol que fue invalidado por fuera de juego, y finalmente anotó el tanto que encaminó al Milan hacia el empate. Su esfuerzo le costó una tarjeta amarilla al intentar apresurarse para reanudar el juego rápidamente.

Morata también destacó la importancia de sacar algo positivo del partido, a pesar de las dificultades: "Al menos tenemos que coger lo positivo del partido. Hemos sacado un punto cuando parecía que no íbamos a sacar nada. Tenemos que sacar ese carácter desde el minuto 1", señaló.

Además, instó a sus compañeros a fortalecer su mentalidad en el campo: "No es físico, hay que dar un paso adelante mentalmente. Entender que para ganar títulos hay que trabajar, hacer más faltas... hay que convertirse en un equipo más fuerte".

El impacto de Morata en su debut con los 'rossoneri' fue notable. Ingresó al campo con el Milan perdiendo, pero su energía en la ofensiva revitalizó al equipo. Con un gol en el minuto 89, mostró su instinto de delantero puro al desviar el balón hacia la portería, allanando el camino para el empate, que finalmente fue completado por el suizo Noah Okafor en el tiempo añadido. El Torino, liderado por el colombiano Duván Zapata, había tomado una ventaja de dos goles antes de la remontada del Milan.

Morata fue presentado la pasada semana como nuevo jugador del Milan y aseguró que su meta en esta nueva etapa es "ganar", sin importarle cuántos goles marque, mientras que destacó que ningún equipo lo quiso tanto como el club 'rossonero'.

"¿Objetivos personales? Ganar. No me importa marcar 50 o 60 goles", dijo el futbolista español en una rueda de prensa con Zlatan Ibrahimovich, asesor principal de propiedad y dirección del club. "Hay jugadores que marcan millones de goles pero luego no ganan nada", agregó Morata.

Según destacó, quiere "hacer historia" en el club. "Se que estoy en los últimos años de mi carrera, pero también los mejores", añadió el delantero. "El entrenador, el club, e 'Ibra' han demostrado que creen en mí. No puedo prometer títulos, pero correré y ayudaré a mis compañeros: un líder empuja a sus compañeros a lo mejor", se comprometió Morata.

"Tuve varias posibilidades de regresar a Italia los últimos años, pero tan pronto como hablé con Zlatan (Ibrahimovich) y el entrenador no hubo nada más que pensar. Ningún equipo me quería tanto como el Milan", aseguró el delantero español en la conferencia de prensa.