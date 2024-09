Quique Setién arremete contra Dani Parejo y Raúl Albiol: "Fueron a decir barbaridades"

Ya ha pasado un año desde que Quique Setién fuera despedido del Villarreal por malos resultados. El técnico cántabro llevó a juicio al club castellonense reclamando impagos y la situación parece no haberse resuelto todavía.

Así lo afirmó el propio Setién en El Larguero de la Cadena SER. Bajo su parecer, el club le debía pagar su salario bruto en neto como parte de su finiquito tras romper el acuerdo que les vinculaba. Tras no alcanzar un pacto, el asunto quedó en mano de los tribunales en busca de encontrar una solución.

"La intención es dilatar el pago y los plazos, ellos saben que van a tener que pagar. Todos los casos que ha habido así desde 2010, no ha habido ni uno en el que haya ganado un club a un entrenador", afirmó Quique Setién sostuvo que el club "reclama que es un despido improcedente".

— El Larguero (@ellarguero) September 16, 2024

Además, Setién habló también de dos pesos pesados del equipo. "En el juicio hubo dos jugadores que declararon y dijeron barbaridades. Fueron Dani Parejo y Raúl Albiol, dijeron que habían hecho una pretemporada desastrosa y que no entrenábamos... y a ver si el juez de esta forma entendía que esto era así para considerar procedente el despido", explicó el entrenador.

Segunda denuncia pública

Quique Setién rompió su silencio anoche, pero hace unos meses también pasó por los micrófonos de El Larguero. Fue en noviembre de 2023 donde denunció una campaña de desprestigio sufrida después de sus etapas en el FC Barcelona y el Villarreal.

"Ya no me gustó mucho la llamada del director general del club avisándome de lo que iba a pasar. Eso ya me pareció lamentable, pero tristemente ya tengo experiencia con estas cosas... Ya desde que Jesús Gil dijo en su momento que yo venía a Santander a atender un negocio de bebidas cuando jugaba o que iba con mujeres de manera estertórea", dijo en su día.

"Estos tratan de no pagarte y desprestigiarte y tratar de hacerte daño. Son prácticas en las que ellos se ponen en evidencia ellos mismos, y no tengo nada más que decir. Al Villarreal como club le tengo mucho respeto, como a todos los clubes, otra cosa son las personas que los puedan dirigir en cada momento", finalizó.