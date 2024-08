La mejor camiseta de fútbol de la temporada para 'The New York Times' es de un equipo de 1ª RFEF

The Athletic, el medio deportivo del prestigioso The New York Times, ha otorgado el reconocimiento a la camiseta de la primera equipación de la AD Alcorcón como la mejor de la temporada 2024/25, superando a gigantes del fútbol europeo como Real Madrid, Juventus, Bayern y FC Barcelona. Este equipo, que milita en Primera RFEF, ha logrado un hito al ser la única camiseta que ha recibido una calificación perfecta de 10 sobre 10.

En su análisis, The Athletic destaca que la camiseta del Alcorcón se distingue por los "pequeños detalles que la hacen realmente grande", y concluye con una elogiosa descripción que seguramente llena de orgullo a los seguidores del club madrileño: "A beaut, a wonder, a glorious football kit" ("Una belleza, una maravilla, una equipación gloriosa", en español). Este reconocimiento no solo resalta la estética del uniforme, sino también el esmero puesto en su diseño.

El éxito de la camiseta del Alcorcón ha resonado más allá de The Athletic, llegando a otros medios influyentes en el mundo de la moda deportiva. Por ejemplo, Degaine, reconocida publicación de So Foot especializada en este ámbito, también ha incluido a la equipación amarilla entre las mejores de la temporada.

El diseño de esta camiseta, que incluye dorsales retro inspirados en los Juegos Olímpicos de México 68, es parte integral de esta estrategia de internacionalización del club. Estos detalles no solo evocan un pasado glorioso, sino que también conectan al equipo con un legado deportivo más amplio, atrayendo tanto a los aficionados nostálgicos como a los nuevos seguidores.

The Athletic valora así otras equipaciones de equipos españoles:

Real Madrid (9/10)

La camiseta del Real Madrid, aunque no sorprendente para el diario deportivo, ha sido calificada con un 9 sobre 10. "Es un diseño blanco clásico", con un sutil estampado en el fondo que, como apunta el artículo, se inspira en los trajes tradicionales de chulapo de la Fiesta de San Isidro en Madrid. Aunque el diseño podría parecer sencillo, es precisamente esta simplicidad lo que le otorga su carácter distintivo y la convierte en un ícono reconocible de la identidad del club. De vez en cuando, el Real Madrid juega con detalles en dorado o púrpura, pero esta camiseta sigue siendo un ejemplo de la tradición y la consistencia del club.

FC Barcelona (5/10)

Por otro lado, el FC Barcelona ha recibido una crítica menos favorable, con una puntuación de 5 sobre 10. Este año, el club celebra su 125 aniversario, y su equipación conmemorativa intenta reflejar sus raíces. Sin embargo, la nueva camiseta es vista como una copia poco inspirada de la versión utilizada para el centenario del club. Aunque pretende ser un homenaje al pasado, la camiseta no logra destacar y es comparada con "una versión barata" de un diseño antiguo.

Girona (9/10)

La camiseta de visitante del Girona ha sido muy bien recibida, con una calificación de 9 sobre 10. A pesar de las críticas generales hacia los clubes que forman parte de conglomerados más grandes, este diseño se ha destacado por su belleza. La combinación de amarillo y rojo sobre un fondo azul oscuro es vista como un uso magistral de las franjas diagonales en el diseño de camisetas de fútbol, resaltando el carácter único de este uniforme.

Valladolid (8/10)

Finalmente, la camiseta de visitante del Real Valladolid ha sido valorada con un 8 sobre 10. Aunque se asemeja bastante a una camiseta del Marsella, su diseño fabricado por Kappa ha logrado impresionar. A pesar de las similitudes, la camiseta ha sido apreciada por su estética atractiva, lo que le ha valido un lugar destacado en esta lista.