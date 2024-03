Vinicius y el 'partido de la paz': el España - Brasil del Bernabéu, marcado por la batalla contra el racismo

Vinicius vivirá este martes (21:30 horas) uno de los partidos más especiales de su carrera deportiva. El jugador brasileño será la cara visible más del duelo amistoso entre España y Brasil. Un encuentro marcado por el trasfondo de racismo y que se disputará bajo el lema 'Una misma piel'.

La estrella del Real Madrid y de la selección carioca se ha convertido en todo un referente en la lucha contra el racismo. Un proceso que le ha causado un enorme dolor y que le ha hecho rondar la idea de abandonar la práctica del fútbol, tal y como reconoció en la rueda de prensa previa al partido.

No pudo reprimir las lágrimas cuando recordó lo mal que lo ha pasado y puso de manifiesto el enorme problema por el que pasa España. El jugador aseguró que nuestro país no es racista, pero sí que hay muchas personas que lo son. Y eso es algo que él ha podido comprobar en sus propias carnes en cantidad de partidos durante las últimas temporadas.

Recordados son los episodios de Valencia o los gritos que le dedicó la afición del Atlético de Madrid en la previa del partido de Champions League frente al Inter. "Vinicius, chimpancé", fueron las palabras de los radicales rojiblancos. Este último hecho provocó que el futbolista estallase en sus redes sociales y pidiese un severo castigo a la UEFA para todos ellos.

Ahora Vinicius tiene por delante un 'partido de la paz'. El duelo entre España y Brasil está llamado a cerrar las heridas que ha abierto el racismo. Noventa minutos que serán muy especiales para dos de las selecciones más potentes del mundo, pero que cuenta con un trasfondo único y muy especial.

Lamine Yamal, Vinicius Junior, Nico Williams y Rodrygo Goes, fotografiados sobre el césped del Estadio Santiago Bernabéu. RFEF

La cita servirá para reforzar el compromiso contra la violencia y el racismo en el fútbol e intensificará las buenas relaciones entre ambas entidades rectoras nacionales, constituyendo una gran fiesta del fútbol entre dos de las selecciones más potentes del panorama internacional.

El dolor de Vinicius

Vinicius lleva meses y meses luchando para erradicar el racismo de los campos de fútbol españoles. Una batalla constante que le ha llevado a ser muy señalado y criticado, pero eso nunca le ha hecho venirse abajo. Hasta ahora. El delantero brasileño ha pasado por muy malos momentos y en la rueda de prensa previa al España - Brasil se abrió de par en par.

Muchos se han tomado a broma los problemas del racismo, pero Vinicius ha superado los niveles de implicación en este asunto, demostrando que es algo más que una batalla para él. Es una lucha por evitar una continua discriminación por ser negro. Eso le ha llevado a replantearse su continuidad en el deporte rey.

Vinicius rompe a llorar por el racismo: "Lo único que quiero es jugar al fútbol"

"Entiendo que se hable de lo que se habla, sobre lo que hago en los partidos, porque tengo muchas cosas que mejorar, pero llevo estudiando mucho tiempo el tema del racismo y cada vez tengo menos ganas de jugar", declaró el jugador en rueda de prensa.

Una lucha que ha hecho mella en él anímicamente. Una contienda que va más allá de los campos de fútbol en la que ha podido mantenerse gracias a la aparición de su familia y con el ánimo de visibilizar este problema que afecta a una pequeña parte de la sociedad.

"Saco las fuerzas de mi familia y de la gente que me dice que siga luchando y defendiendo aquello en lo que creo. Quiero seguir luchando por todas las personas que lo necesitan", añadió. Además, Vinicius, durante su intervención al borde del llanto se encargó de recalcar una idea: "No estoy luchando contra la afición de España, estoy luchando contra el racismo en el mundo".

Vinicius se arrodilla contra el racismo EFE

"Es en todo el mundo. En mi país hay dificultades por ser negro, siempre escogen a un blanco. A mi padre también le pasaba, no le contrataban por su color de piel. Tengo muchos insultos por todo lo que va pasando conmigo. El racista es libre, no es denunciado", sentenció.

El apoyo de sus rivales y el Real Madrid

A pesar de la crudeza de la situación, Vinicius ha sido respaldado por el Real Madrid desde un primer momento. El atacante brasileño ha visto cómo su club le defendía en retiradas ocasiones y sacaba la cara por él, siendo la última vez tras los insultos de la afición del Atlético de Madrid.

El conjunto que preside Florentino Pérez hizo público un comunicado donde señalaba que Vinicius Jr. sufrió "delitos de odio y discriminación" por los insultos racistas en los aledaños del Estadio Olímpico de Montjuïc y del Cívitas Metropolitano. El club pidió, además, que la Fiscalía solicite a las fuerzas de seguridad "las grabaciones existentes" en los dos estadios con el fin de identificar a todas aquellas personas que profirieron los insultos hacia Vinicius.

Una batalla constante donde van de la mano con Vinicius y donde el Real Madrid está dispuesto a ir hasta el final para erradicar estos comportamientos en el mundo del fútbol. Un altavoz necesario para dar voz a este problema, puesto que sus mensajes llegan a millones de seguidores en el mundo.

Sin embargo, el apoyo de Vinicius no se limita solamente al Real Madrid. Cantidad de jugadores le han brindado su apoyo fuera y dentro de nuestro país. El último en unirse a la causa ha sido Nico Williams. "Se le insulta porque es un gran jugador y por ser negro. Está muy mal y hay que cortar esas cosas. Al fútbol se va a disfrutar, no a insultar", espetó el menor de los Williams. Unas palabras que dejan claro que Vini no está solo.

Lamine Yamal, Vinicius, Nico Williams y Rodrygo posan antes del partido. RFEF

De hecho, el propio Vinicius le agradeció su apoyo en la rueda de prensa previa al amistoso entre España y Brasil. Además, ambos posaron junto a Lamine Yamal y Rodrygo para promocionar el lema de este partido.

El Bernabéu está llamado a ser una fiesta donde ellos serán los protagonistas sobre el césped y donde todo lo demás debería ocupar un segundo plano. Una fiesta del fútbol que servirá para reavivar el compromiso contra el racismo y contra la violencia en los terrenos de juego. Y allí, Vinicius liderará el movimiento.