De la Fuente: "Hay un documento de Brahim en el que renuncia a jugar con la selección española"

Luis de la Fuente ha atendido a los medios de comunicación tras darse a conocer la lista de 26 jugadores para los amistosos del parón internacional contra Brasil y Colombia. El técnico fue cuestionado reiteradamente por la ausencia de Brahim, que ha decidido ser internacional con Marruecos.

El seleccionador español ha asegurado que el jugador del Real Madrid "tenía claro que quería jugar con Marruecos" y le ha deseado todos los éxitos con los 'Leones del Atlas'.

Además, Luis de la Fuente dio a conocer que Brahim firmó un documento que le hacía renunciar a jugar con España. "He hecho todo lo que deportivamente podía haber hecho", indicó el técnico en rueda de prensa, dejando claro que el futbolista estaba en la prelista.

🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional: "A Pedri hay que esperarle siempre porque es un gran futbolista y puede aportarnos mucho".



➡️ "Estos son los momentos en los que más hay que apoyarle. Espero que se recupere pronto de su lesión".

Brahim

"Si no quieres estar, lo aceptas con naturalidad. Después de que saliese todo, cada uno tiene que estar donde tiene que estar. He sido el seleccionador que más le ha seleccionado".

Exigencias de Brahim

"Brahim no ha exigido nada, a mi personalmente. Cuando hablo de exigencia o condiciones, lo digo como si fuese una máxima. Ningún futbolista puede exigir nada. A mí no me ha exigido nada, porque no tenía que hacerlo. Tenía claro que quería jugar con Marruecos. Ningún futbolista tiene que exigir nada".

[De la diáspora al 'robo' de Brahim: así está ganando Marruecos la batalla por captar futbolistas a España]

Chantaje de Brahim

"He contestado antes. Es una máxima que tenemos. El que quiera venir tiene que venir en las condiciones de los demás. El que viene, viene porque quiere venir. Luego el seleccionador te tiene que seleccionar. Él ha aceptado otra propuesta. Fenomenal".

Llamar a los jugadores

"La exigencia la hablo de manera general. Aquí vienen los que quieren venir. Es una premisa fundamental. ¿Por qué no llamo a Brahim? Porque no lo hago con ninguno. Brahim es otro jugador más como los que podían venir. Respeto totalmente que haya decidido jugar con Marruecos. Le agradezco todo lo que ha aportado. En lo personal y en lo futbolístico".

Ausencia de Brahim

"Te consta a ti eso, él toma la decisión antes. El 1 de marzo doy una prelista donde está él. Hay un documento donde él renuncia a jugar con España. Él ha decidido jugar con Marruecos, no se le podía traer. He hecho lo que deportivamente podía hacer: meterle en una prelista. El resto de compañeros están exactamente igual que él, en la prelista. Yo llamo a quién tengo que llamar y hablo con quién tengo que hablar. Hay un gran trabajo en las categorías inferiores en el fútbol español. Más de 100 jugadores quieren venir con nosotros. Hay que poner en valor los que quieren venir: Laporte, Mosquera, Le Normand... Hay libertad de elección. No hay más".

Consejo a Pedri

"Con Pedri he hablado. Hablo con todos los jugadores que han tenido lesiones. Me ocupo de atender esas situaciones. A Pedri hay que esperarle siempre. Está muy de acuerdo con nuestras ideas. Ahora le toca vivir esa parte desagradable, pero hay que estar apoyándole siempre. Tenemos la duda de que pueda estar o no. Va a dar muchas alegrías al fútbol español. Le hice debutar en la sub21, le llevé a los JJOO y quiero ver en la Eurocopa".

Qué paso con Brahim

"No paso nada. Son cosas naturales. Uno es mayor de edad y tomamos decisiones. Yo soy el primero que toma decisiones. Fundamentalmente, lo que celebro es que la gente esté feliz. Si él lo está, pues perfecto. Le deseo todo lo mejor y todos los éxitos posibles. Ha dado grandes momentos a la RFEF".

Pau Cubarsí

"Todos los que hemos visto jugar a Pau Cubarsí sabemos la calidad que tiene. A nosotros no nos sorprende tanto. Le conocemos y sabemos que tiene un gran potencial. Antes no mirábamos el carnet de identidad. El único interés que nos mueve a la hora de convocar a un jugador es el deportivo. Tratamos de llevar a los mejores jugadores, con los que pensamos que vamos a ganar. Cubarsí está en un gran momento y nos hace ilusionarnos con el futuro".

🗣️ Luis de la Fuente: "Todos los que hemos visto jugar a Pau Cubarsí no tenemos dudas del jugadorazo que es. Nosotros le llevamos siguiendo desde hace años en las categorías inferiores".



➡️ "Sabemos que tiene un gran potencial y no miramos su edad".

Cerrar la puerta a Brahim

"El fútbol da muchas vueltas. No sabemos lo que va a pasar de aquí al futuro. No sé si legalmente va a estar vinculado de por vida a Marruecos. Deportivamente, no lo sé. Dicho esto, lo importante, es que el jugador quiera. Esa es la definitiva. En el futuro se verá si está en disposición si el jugador quiere y el seleccionador lo considera oportuno. No hay que cerrar nunca la puerta".

Brahim en la lista

"Si estaba en la prelista, tenía las mismas posibilidades que los demás. ¿Qué hubiera pasado? Pues no lo sé".

Fracaso con Brahim

"No es un fracaso, en absoluto. Todo lo contrario. Yo he sido futbolista, he jugado donde he querido y he entrenado donde he querido. Cada uno toma sus decisiones. El éxito es que Brahim, Laporte o demás hayan querido jugar con España".

Vivian y Cubarsí

"Tenemos inquietud por todas las demarcaciones. Tenemos un gran equipo. Entre otras cosas, seguro que se van a producir situaciones incontrolables que se van a producir. En todas las posiciones tenemos que tener al mayor número de jugadores disponibles. Es el momento adecuado para buscar ese equilibrio y aportar este conocimiento a los jugadores que no conozco".

Cambios

"Creo que es una suerte tener una idea muy reconocible del equipo base. La base es esta, pero hay jugadores que podían haber venido. Esos futbolistas podían estar aquí, pero hemos preferido que se recuperen bien. Todos conocemos el equipo que hemos creado y detectamos quiénes han podido estar aquí".

Nueva situación

"Estoy feliz de poder disfrutar de estos futbolistas tan jóvenes. Ellos solo son la punta del iceberg, ya que en las categorías inferiores vienen empujando fuerte".