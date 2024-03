La fuerte bronca de De Bruyne con Guardiola que enciende la mecha en el Manchester City

La Premier League está que arde. Liverpool y Manchester City empataron este domingo y siguen casi a la par que el Arsenal, que lidera la tabla empatado con los reds y con un punto de ventaja sobre los sky blues. El duelo en Anfield estuvo cargado de tensión y se visibilizó en un encontronazo entre Kevin de Bruyne y su entrenador, Pep Guardiola.

El City empezó ganando, pero el Liverpool empató en la segunda mitad y la tendencia del partido empezó a caer de su lado. Guardiola, desde la banda, se mostraba preocupado y buscaba soluciones en el banquillo para evitar que se le fuera el partido. Una de sus decisiones fue quitar del campo a De Bruyne.

El centrocampista belga fue sustituido en el minuto 69, junto a Julián Álvarez, para dar entrada en el campo a Mateo Kovacic y Jeremy Doku y así tratar de dominar el centro del campo. Pero de Bruyne no se lo tomó nada bien y protagonizó una escena que está siendo muy comentada.

A De Bruyne no le gustó el cambio con el partido tan abierto. Ya según se retiraba del campo se veía en él un gesto de desaprobación y así se lo hizo saber a Guardiola cuando se cruzó con él en su camino hacia el banquillo. Ambos cruzaron unas palabras en las que el técnico español le trataba de hacer ver los motivos de la sustitución.

El enfado de De Bruyne no se quedó ahí. En el banquillo se le siguió viendo molesto y Guardiola se acercó a él. Ambos volvieron a charlar unos segundos, mientras el partido continuaba con su desarrollo. Al final, el empate a uno entre Liverpool y City se mantuvo.

Después del partido, Guardiola explicó el encontronazo: "Me gustó la reacción de De Bruyne. Ahora está contento, pero me gustó que se enfadase. Eso es lo bueno y en el próximo partido tiene la oportunidad de demostrarme que me he equivocado", indicó que no se quiso pronunciar sobre la acción de su jugador, Jeremy Doku sobre el argentino Alexis Mac Allister, que pudo ser penalti a favor de los reds.

"No lo sé. No lo vi y por lo tanto no puedo opinar", dijo el técnico español que se mostró conforme con la igualada cosechada en Anfield.

"Ambos tuvimos buenos momentos. Empezamos bien pero en este estadio no podemos bajar el nivel porque si no, no tenemos posibilidad alguna. Fue un partido igualado. Es difícil venir a este campo y ganar. Felicito al rival", resumió Pep Guardiola.

Guardiola lamentó que el City lograra el empate "tan pronto" en un error de Nathan Ake. Y sobre el último cara a cara con Jurgen Klopp que anunció su marcha del Liverpool al final de temporada el técnico español dijo. "Nos hizo mejor equipo y a mi mejor entrenador. Me gustaría que volviese pronto. El fútbol necesita personalidades como la suya".