¿Haaland, al Real Madrid?: Inglaterra amanece en alerta por la última frase de la estrella del City

No todos los rumores en el Real Madrid giran en torno a Kylian Mbappé. Aunque parezca imaginar un futuro en el equipo blanco con el francés y Erling Haaland, las dos grandes estrellas del presente junto a Bellingham y Vinicius, en el fútbol no hay imposibles. Y una sola frase del noruego ha bastado para encender todas las alarmas.

Haaland fue el protagonista en la rueda de prensa del Manchester City previa al partido de Champions League contra el Copenhague. Los vigentes campeones defienden un 1-3 favorable de la ida y tienen pie y medio en la ronda de cuartos de final. El Real Madrid, que también juega este miércoles en casa, espera seguir el mismo camino.

El delantero noruego se sentó delante de los periodistas y le preguntaron por un posible futuro en el Real Madrid y su hambre para seguir más tiempo en el City. Su respuesta ha provocado un sinfín de reacciones, que destacan la puerta que Haaland estaría dejando abierta al club blanco.

"Estoy muy contento, sobre todo con la gente de la que estoy rodeado: el entrenador, los directivos, la directiva... Es un grupo de gente increíble y tengo que decir que estoy muy feliz. Si tuviera que responder ahora, nunca se sabe lo que deparará el futuro. Pero estoy feliz. Puedes escribir esto, ¡pero también tienes que escribir todo lo demás! Soy feliz", dijo Haaland como respuesta.

En la misma comparecencia, Haaland quiso aclarar que no piensa por ahora en su futuro: "Ahora me centro principalmente en el campo, hay muchos partidos. Hace dos días fue el derbi de Manchester, ahora la Champions. El domingo es el Liverpool. Creo que debería centrarme en eso. No creo que deba centrarme en nada más en este momento". "Puedes verlo de dos maneras. Una es que llegué aquí y lo gané todo, y la otra es que, con 23 años, lo gané todo y le cogí el gusto a ganarlo todo, quiero ganarlo de nuevo", concluyó sobre su hambre de seguir ganando en el City.

Haaland, en la rueda de prensa previa al duelo de Champions entre el City y el Copenhague Reuters

Temor en la prensa inglesa

Y en la prensa británica, este miércoles casi todas las portadas deportivas se centran en las palabras de Haaland y su acercamiento al Real Madrid. Hay preocupación en las islas británicas. Por ejemplo, The Sun habla de "coqueteo de Haaland con el Madrid" y hace uno de sus juegos de palabras al respecto: "Haala Madrid".

Daily Mirror destaca: "Preocupación por Haaland tras sus declaraciones. No da garantías de seguir en el City. Se lo está pensando". Telegraph: "Haaland abre la opción de cambiarse al Madrid". Daily Express: "Haaland le abre las puertas al Madrid. No asegura seguir mucho tiempo en el City, a pesar de estar contento". Daily Star: "Haaland está feliz... por ahora".

Las portadas en Inglaterra sobre el guiño de Haaland al Real Madrid

En Inglaterra no se fían de los planes del Madrid y la posibilidad de que un futuro no muy lejano junte en sus filas a las mayores estrellas del planeta: Mbappé, Haaland, Bellingham, Vinicius... Una plantilla de ensueño, aunque no parece que haya opciones de que el noruego cambie de aires el próximo verano.

Se verá qué ocurre con Haaland en 2025. Es el año en el que Pep Guardiola podría abandonar el banquillo del club mancuniano y el noruego podría seguir sus pasos. El noruego siempre ha tenido jugar en el Madrid como uno de sus objetivos y podría cumplirlo no dentro de mucho. En Inglaterra ya se temen lo peor.