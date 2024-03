Haaland, sobre su posible llegada al Real Madrid: "Nunca se sabe qué deparará el futuro"

Erling Braut Haaland no cierra la puerta a un posible fichaje por el Real Madrid. En la rueda de prensa previa al encuentro de Champions entre el Manchester City y el Copenhague el delantero noruego fue preguntado por una llegada al club blanco en el futuro y respondió de una manera muy abierta.

"Nunca se sabe qué deparará el futuro", apunto Erling Haaland. Del mismo modo, el ariete nórdico aseguró estar "muy contento con la gente que me rodea: el entrenador, la directiva… es un buen grupo de gente y estoy muy contento", haciendo referencia al Manchester City.

Haaland está disputando su segunda temporada en el Manchester City y tiene contrato hasta 2027. A corto plazo, no parece que el delantero se vaya a mover del cuadro 'citizen', un equipo que es el vigente campeón de Europa y que está dominando la Premier League en los últimos tiempos.

El atacante está firmando un segundo curso sobresaliente con la elástica del City. A pesar de sus problemas físicos ha marcado 28 goles en los 31 partidos que ha jugado. Uno de los mejores registros de Europa.

Sin embargo, Haaland no está alejado de las críticas por los fallos que ha tenido en los últimos partidos, pero él está tranquilo: La temporada pasada marqué 36 goles y fui el máximo goleador. Esta temporada, el máximo goleador lleva 18, así es que cualquiera puede pensar si está siendo una buena campaña o no para mí. He fallado, he fallado muchas ocasiones. Probablemente falle más en el futuro y la gente me critique. ¿Tengo que pensar en ello o tenerlo en cuenta? No", dijo.

Mentalidad ganadora

Esta forma de pensar del futbolista noruego es algo que lleva forjando desde muy pequeño. "Siempre ha sido un reto desde que era joven. Lloraba si perdíamos y yo había fallado muchas ocasiones, así es que llevo mucho tiempo trabajando en esto. Ha sido un desafío, creo que porque me exijo demasiado y sé que mis compañeros y mi entrenador esperan mucho de mí. Es algo en lo que debo trabajar", apuntó.

Su mentalidad le ha venido bien para superar los problemas físicos que ha tenido esta temporada. "Se trata de encontrar cosas positivas en la vida, la vida es bonita y yo tengo mucha gente preciosa a mi alrededor", afirmó.