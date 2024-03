El Real Madrid - Leipzig se jugará bajo la cubierta del Bernabéu: UEFA autoriza cerrar el estadio

El Santiago Bernabéu cerrará su cubierta este miércoles, de cara al partido contra el RB Leipzig de la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Será la primera vez que el Real Madrid eche el techo de su estadio en un partido de la competición europea.

La decisión de cerrar el techo del Bernabéu, al contrario de lo que ocurre en Liga, no dependía del Real Madrid. Era la UEFA quien tenía que aprobarlo. La decisión ha llegado sólo unas horas antes del partido tras una reunión del máximo organismo europeo de fútbol.

Para la hora del partido no está previsto que llueva sobre Madrid y eso podía ser un factor que decantara a la UEFA a no permitir cerrar el techo retráctil. En último partido de la fase de grupos frente al Nápoles no se autorizó y tampoco en los dos choques restantes de la primera fase ante el Braga y Unión Berlín.

[Ancelotti: "Real Madrid TV es un medio de comunicación que tiene libertad de expresión"]

De este modo, el Santiago Bernabéu lucirá de gala por primera vez en Champions League mientras que sus obras se acercan a su final. El siguiente paso importante será el encendido durante un partido del videomarcador 360º, cuya instalación está ya casi completa y se están realizando cada semana pruebas.

Al contrario que en Liga

En competiciones europeas es la UEFA quien tiene la potestad de decidir si un partido se puede jugar con el techo cubierto o sin embargo debe disputarse a cielo abierto. El Real Madrid no tiene poder de decisión.

En sus normas hay un artículo en el que estipula que "es el delegado de los partidos de la UEFA, tras consultar con el árbitro, quien decide si el techo retráctil del estadio estará abierto o cerrado durante el partido".

[La incredulidad de Camavinga por la polémica de Mestalla: "No lo había visto nunca en el fútbol"]

Sin embargo, en La Liga es el equipo local, en este caso el propio Real Madrid, el que tiene la potestad para decir cómo se tiene que disputar un partido, si con la cubierta retráctil desplegada o por el contrario a cielo abierto. Así las cosas, mientras que el conjunto que juega en casa lo comunique con antelación, no habrá ningún impedimento para ello.

Lo que no permite La Liga, sin embargo, es cambiar las condiciones ya con el partido empezado. Aunque un choque empiece soleado y se ponga a nevar en la segunda mitad no se podría poner la cubierta.