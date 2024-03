Ancelotti: "Real Madrid TV es un medio de comunicación que tiene libertad de expresión"

El Real Madrid recibe este miércoles al RB Leipzig en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. La resaca por la polémica arbitral de Mestalla aún perdura y estuvo presente en la rueda de prensa que ofreció Carlo Ancelotti ante los medios desde Valdebebas.

Ancelotti tiene un deseo para este miércoles: "No me gustaría pensar en el árbitro después del partido". El colegiado en el Santiago Bernabéu será Davide Massa y tendrá como asistente a Marco di Bello, que llega siendo el rostro de la polémica en el fútbol italiano esta temporada.

El técnico blanco también dejó un recado cuando le preguntaron por la polémica de los vídeos contra los árbitros de Real Madrid TV: "Real Madrid TV es un medio de comunicación que tiene libertad de expresión, como lo tenéis vosotros".

[El aprendizaje de Camavinga: "De Kroos me quedo con la calma, de Modric con la magia"]

¿Preocupado por el árbitro'

"Tenemos que perseguir el sueño de ganar esta competición. No me gusta pensar en el árbitro antes del partido y, sobre todo, no me gustaría pensar en él después".

Centrales contra el Leipzig

"No voy a dar pistas. Pero la pareja Tchouaméni - Rüdiger fue porque Nacho tuvo molestias. Ahora está recuperado y tiene las mismas oportunidades de empezar".

Bellingham y Gil Manzano

"No he hablado con él. Es un jugador que intenta darlo todo en el campo y lo está haciendo muy bien. La roja de Valencia era porque tenía un poco de frustración, pero no insultó".

¿Sequía de Rodrygo?

"Es bueno por lo que aporta al equipo, por lo que hace para el equipo. Si no nos ha preocupado antes, no lo va a hacer ahora".

Nota de la temporada

"Hablar hoy de cómo ha sido la temporada... Hasta ahora lo hemos hecho bien, pero faltan dos-tres meses y después haremos una evaluación. No puedo reprochar nada por ahora a mi equipo".

Competitividad en la plantilla

"El punto clave es que tengo jugadores muy buenos. Hay jugadores que quieren aprender, mejorar y ser parte de este club. Es lo más importante. Todo lo que pones en la mesa, lo aceptan. Dan todo lo que pueden para hacerlo bien y ayudar al equipo".

La grave lesión de Diakhaby

"Todos hemos estado cerca de Mouctar. Hemos hablado con él y sentimos mucho lo que ha pasado. Nosotros tenemos la confianza que, con paciencia, podrá volver. Las lesiones son bastante frecuentes. Le hemos escuchado con ganas y confianza para volver bien. Obviamente, le deseamos lo mejor".

El VAR para los árbitros

"No sé si es bueno para los árbitros. De verdad yo no sé qué es lo mejor o lo peor. Es muy difícil decir lo que es mejor para ellos".

Peligros del Leipzig

"Lo sabemos, creo que estamos preparados para mostrar la mejoría. Es muy peligroso en las transiciones. Vuelve Rüdiger. Sólo un partido completo nos hará ganar".

Felicidad en 2024

"Mi trabajo me gusta mucho, sobre todo aquí en el Real Madrid porque es el mejor club para hacer este trabajo, pero hay más sufrimiento que felicidad, porque hay muchas situaciones que tienes que manejar, dentro de la victoria hay alrededor gente que no está feliz, puede ser un jugador que no juega, todo esto afecta, la felicidad la puedes compartir con otros, el sufrimiento no".

Vídeos de Real Madrid TV

"Real Madrid TV es un medio de comunicación que tiene libertad de expresión, como lo tenéis vosotros".