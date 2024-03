La incredulidad de Camavinga por la polémica de Mestalla: "No lo había visto nunca en el fútbol"

La fluidez de Eduardo Camavinga al hablar ante los medios de comunicación sigue sorprendiendo. Y lo hace en español. El jugador del Real Madrid se desenvuelve con la misma naturalidad que lo hace en el campo. El resultado es una rueda de prensa, la de este martes en Valdebebas, en la que no tiene problemas hasta para hablar de sus imperfecciones como futbolista.

"Tengo que tener más concentración. Más goles y asistencias también, y mejorar mi pierna derecha", se sinceró un Camavinga que admitió que se quedaría "con la calma de Kroos y la magia de Modric".

Sobre la polémica reciente en Mestalla, Camavinga declaró que nunca había visto nada igual a la decisión de Gil Manzano de pitar el final del partido justo cuando Bellingham hacía el 2-3.

Futuro de Mbappé

"Si te digo la verdad, no he hablado con él. Es jugador del PSG y no sé qué va a hacer la próxima temporada".

Polémica en Valencia

"No entiendo la sanción porque no ha insultado a nadie -roja a Bellingham-. Y lo otro es muy raro, no lo había visto nunca en el fútbol. Es una cosa muy, muy rara"

Vinicius

"Vinicius es una persona que está siempre conmigo. Es una buena persona. Él es así y ya le he dicho que deje de hablar, pero a él le ayuda"

Competir en Champions

"Es una competición diferente. Creo que es un combo, que todos quieren ganar, más corta que LaLiga... y hay que ponerle una mentalidad diferente"

Compañero 'favorito'

"Somos un grupo muy joven, estamos acostumbrados a hacer cosas fuera del fútbol. No quiero decir un nombre. Yo quiero jugar con todos porque son fuertes".

Tchouaméni y él, compatibles

"Cuando jugamos juntos Tchouaméni y yo, lo hacemos bien".

Más sobre Mbappé

"¿Te digo la verdad otra vez? Mbappé no es nuestro jugador, vamos a respetar al PSG. No hablo de eso. No sé lo que va a pasar, esa es la verdad".

Posición favorita

"Me gusta jugar de pivote, pero también puedo jugar más adelante".

Aspectos a mejorar

"¿Quieres que te diga la verdad? Tengo que tener más concentración. Más goles y asistencias también, y mejorar mi pierna derecha".

Tchouaméni de central

"Yo me río mucho. Estaba en la misma situación el año pasado. Cuando él ha jugado de central, yo le he dicho es que la cosa se empieza así. Está fuerte de defensor, pero es un mediocentro".

Kroos, Modric y Bellingham

"De Kroos me quedo con su calma y desplazamiento en largo. Luka tiene magia. Jude tiene mucha calma y calidad".