El próximo colegiado que arbitrará al Real Madrid, en el punto de mira: "Es un ensañamiento social"

Parece que el Real Madrid no sale de una polémica arbitral para meterse en otra, aunque esta le pille un poco de soslayo. Y es que después del arbitraje que sufrió en Mestalla por parte de Gil Manzano, este próximo miércoles se encontrará en la Champions League con otro colegiado que está en el punto de mira y muy discutido.

Se trata de Marco Di Bello. El trencilla italiano está en la terna de designados entre el cuarteto arbitral que dirigirá el choque entre el Real Madrid y el Leipzig correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la máxima competición continental. Davide Massa será el colegiado principal y estará auxiliado por los asistentes Filippo Meli y Stefano Alassio. Marco Di Bello, por su parte, será el cuarto árbitro.

Este colegiado es ahora mismo uno de los más polémicos del fútbol italiano. Este pasado fin de semana protagonizó una discutida actuación en el partido que enfrentó a la Lazio contra el Milan en la jornada 27 de la Serie A y las críticas contra su persona se han disparado como la espuma.

Marco Di Bello, en el momento de expulsar a un jugador de la Lazio. REUTERS

El trencilla expulsó a tres futbolistas de la Lazio y el Milan terminó haciéndose con la victoria gracias a un gol en el último minuto. Esto provocó un aluvión de críticas contra Di Bello que sus familiares están sufriendo en primera persona, como se desprende de la carta abierta que ha escrito en las redes sociales su esposa Carla Foggiano.

No es la única actuación discutida que ha firmado el colegiado esta temporada en el fútbol italiano. En los albores de la temporada, no señaló un penalti a favor del Bolonia en el choque de este equipo contra la Juventus, un error que le costó irse a la nevera durante más de un mes.

La carta de su esposa

La ola de críticas recibidas por Marco Di Bello ha sido tal que su mujer ha dicho 'basta' en las redes sociales. Carla Foggiano no está dispuesta a aguantar esta exposición de su marido que le está afectando directamente.

"No es fácil escribir manteniéndose lúcida y educada, no es fácil permanecer equilibrada y serena. No es para nada fácil, pero debo serlo para no dejarme arrastrar y engullir por esta tormenta de odio. No quiero hablar de arbitraje, no me interesa hablar de fútbol y futbolistas, no puedo sin embargo hablar de deporte porque deporte ya no es, en el deporte no hay espacio para odio y violencia.

Sin embargo, son dos días, y quién sabe cuántos más seguirán, que sobre un HOMBRE se están vertiendo las más indecibles maldades y hostilidades.

Es un ensañamiento mediático y social sin precedentes. Vivimos en una época histórica donde se condenan y se toma distancia de violencia y abusos, pero somos capaces de odiar, denigrar, ofender, maltratar y ultrajar al prójimo.

No estoy aquí para defender a Marco, ya que es capaz de hacerlo por sí mismo. Estoy aquí para estar a su lado, para poder aliviarle la carga emocional sufrida. Estoy aquí para recordar que detrás de un uniforme, fuera del campo, lejos de las cámaras, hay un hombre.

Hay sacrificios, empeño, dedicación, renuncias, sueños, éxitos y derrotas. Está Marco Di Bello, están su fuerza, su dignidad y mucho más que nada ni nadie podrá jamás borrar. 'En medio de una dificultad yace una oportunidad' (Albert Einstein) ¡Con amor! Carla".