Camavinga revela el dramático episodio que le hizo volcarse en el fútbol: "Al principio no lo creí"

Muchos se piensan que la vida de los futbolistas siempre ha sido de color de rosa. Sin embargo, mucho han crecido enfrentándose a situaciones muy difíciles y complicadas. Eduardo Camavinga, jugador internacional francés del Real Madrid, es uno de ellos y ha desvelado un capítulo que marcó enormemente durante su infancia.

Este suceso está relacionado con su niñez. Todo tiene que ver con un incendio en su domicilio. Su casa se quedó cuando él estaba en el colegio y le supuso un enorme cambio en su vida. En aquella ocasión fue la primera vez que vio llorar a su padre. Su progenitor, entre lágrimas, le dijo que él, gracias a su fútbol, "levantaría a la familia".

"En ese momento estaba en el colegio. Por la mañana vi pasar a los bomberos cerca de mi escuela. No me imaginaba que estaría pasando algo en mi casa. Un profesor nos dijo a mi hermana y a mí que nuestra casa se había incendiado. En un principio no lo creí", relató Camavinga en una entrevista con Movistar Plus+.

La historia de Eduardo 𝐂𝐚𝐦𝐚𝐯𝐢𝐧𝐠𝐚.

"Esa fue la primera vez que vi llorar a mi padre", añadió, recordando un suceso que le hizo madurar antes de tiempo. "Me dijo que yo levantaría a la familia. Es una historia que ahora forma parte de mi vida y creo que es lo que me ha permitido ser el hombre que soy hoy en día", subrayó.

A pesar de que Camavinga que tuvo que lidiar con una altísima presión desde pequeño, el futbolista siempre ha dado el 'do' de pecho. Prácticamente desde juvenil, el centrocampista fue creciendo a pasos agigantados hasta llegar a la máxima élite y terminar fichando así por el Real Madrid. Es decir, cumplió por completo las palabras de su padre.

Intocable para Ancelotti

Desde que llegase a Madrid hace un par de veranos, Eduardo Camavinga se ha convertido en un futbolista crucial en el esquema de Carlo Ancelotti. El técnico italiano ha visto en el francés a un jugador muy polivalente, ya que puede desempeñarse en todo el centro del campo y como defensa, especialmente en el lateral izquierdo.

Tal ha sido su impacto en el Real Madrid que su valor ya se ha disparado hasta los 90 millones de euros, convirtiéndose en uno de los futbolistas más cotizados del mundo. Un crecimiento desorbitado, a sus 21 años, que hace pensar que todavía no hay tope para su potencial.