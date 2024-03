El enigmático mensaje de Carlos Alcaraz que revoluciona al mundo del tenis: ¿quién es 'N'?

Carlos Alcaraz está dejando en Indian Wells su mejor tenis de lo que va de temporada. El murciano está en octavos de final del primer Masters 1.000 del año, enfrentándose al húngaro Fábián Marozsán, tras vencer en tercera ronda al canadiense Felix Auger-Aliassime.

El partido fue un trámite para Alcaraz, que ganó a su rival en dos sets por 6-2 y 6-3. El español admitió sentirse en buen momento, pero despertó la curiosidad de todos por un gesto que dejó al término del encuentro. Una firma ha desatado todo tipo de rumorología.

Alcaraz se acercó a la cámara después de su victoria y firmó como habitualmente hacen los ganadores de los partidos. El tenista de El Palmar, sin embargo, escribió un enigmático mensaje en inglés: "Te veo pronto, N". ¿A quién se dirigió Carlitos con su firma?

Hay mucha especulación en torno al mensaje. Desde que se pudiera estar refiriendo a un conocido que no ha saltado a la escena pública a que se trate de una campaña publicitaria.

Para alimentar aún más los rumores, y ante el revuelo montado, Alcaraz siguió con el misterio en su cuenta de la red social X (antes Twitter) volviendo a escribir la inicial y una cara sonriendo.

N 😜 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) March 10, 2024

Una teoría que ha salido a la palestra es que se pudiera estar refiriendo a Rafa Nadal. El tenista balear, contra el que jugó un amistoso en Las Vegas hace dos semanas, tenía previsto participar en Indian Wells y renunció a unas horas de su debut. El ganador de 22 Grand Slam admitió no sentirse preparado para competir al máximo nivel y se reservó para la gira de tierra batida que arrancará en Montecarlo a inicios de abril.

Pero ¿y si Alcaraz se refiere a otro de sus rivales? Este podría ser Novak Djokovic. El serbio participa también en Indian Wells como primer cabeza de serie y se podría citar con Alcaraz en una hipotética final. La última vez que se enfrentaron fue en las semifinales de las últimas ATP Finals en Turín (18 de noviembre de 2023).

Alcaraz, en Indian Wells

Más allá de los rumores, Alcaraz se prepara para su partido contra Marozsán. El húngaro le venció el año pasado en el Masters 1.000 de Roma, en el único precedente hasta ahora entre ambos, y Carlitos tiene ganas de revancha: "Después de esa derrota me sentí realmente mal. Después de ese partido realmente quería una revancha con él", afirmó este domingo el español en una rueda de prensa.

"Él está jugando un gran tenis. Está derrotando a jugadores importantes en los últimos meses. Así que sí, tengo muchas ganas de jugar contra él de nuevo", añadió.

Carlos Alcaraz, en su partido ante Aliassime INDIAN WELLS

Su inapelable victoria frente a Auger-Aliassime le ha servido para ganar confianza: "Me sentí muy bien en la pista. Jugué a un nivel muy alto de tenis, mucho más alto que en mi primer partido. Espero que siga subiendo mi nivel", indicó.

El de El Palmar reconoció que pasó por momentos complicados en sus torneos en Sudamérica, donde además se lesionó el tobillo en Río de Janeiro.



"Después de Buenos Aires, no jugué buen tenis. Mi confianza bajó un poco y he estado teniendo problemas durante los entrenamientos cada día para intentar mantener mi confianza tan alta como pueda. Intento ser yo mismo cada día", argumentó.



"En el primer partido (en Indian Wells) tuve algunos problemas en el primer set. No jugué mi tenis, pero encontré buenas partes para empezar a jugar un poco mejor y hoy fue realmente un buen partido desde el principio hasta la última bola. Así que eso ayudó mucho a mi confianza y a mi tenis", agregó.