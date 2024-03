De la Fuente defiende su gestión del 'caso Brahim': "La máxima es querer venir, sin exigencias"

El 'caso Brahim' ha explotado definitivamente en el seno de la Selección. El futbolista del Real Madrid ha elegido representar a partir de ahora a Marruecos y, por tanto, dejará de ser elegible para España cuando haya jugado una serie de partidos oficiales con el combinado norteafricano. Su compromiso con los Leones del Atlas es total y descarta jugar con el equipo que dirige Luis de la Fuente.

El seleccionador del combinado español trató el tema este lunes, durante un encuentro informativo entre la agencia EFE y UAX Rafa Nadal School of Sport sobre la formación en la base y salto a la élite de los jugadores. En el turno de preguntas, Brahim fue el claro protagonista y Luis de la Fuente reivindicó su posición.

Antes de empezar el evento, el técnico de Haro lanzó un mensaje: "Quizás en Madrid nos sentimos el centro de todo. Yo que he vivido en provincias, reivindico el valor de todos los futbolistas muy buenos que hay en España y que, desgraciadamente, no se les da la importancia que tienen". Era un adelanto de los argumentos que iba a dar sobre no haber convocado antes a Brahim.

[Los motivos de Brahim para elegir a Marruecos... y los de la RFEF para no convocarle antes]

"Respeto su postura, cada uno es libre de tomar sus decisiones", dijo De la Fuente en primer lugar sobre la elección de Brahim de jugar con Marruecos. El jugador del Madrid obtuvo la nacionalidad hace dos semanas y tomó su decisión tras no recibir una llamada de la RFEF que, al menos, le dejara claro que entraba en los planes de la Selección para futuras convocatorias.

De la Fuente cree que se ha hecho lo correcto: "Para mí, hay siempre tres máximas para ser seleccionado: una que pueda jugar en la Selección, dos que quiera hacerlo y tres que el seleccionador le seleccione. Lo más importante es querer, sin exigencias ni obligaciones, en igualdad de derechos y obligaciones. Lejos de ese punto de partida, me tenéis enfrente siempre. No he hablado con él. Yo convoco o no convoco y la gente hace lo que cree que tiene que hacer. Seguro que he sido el que más le ha seleccionado. Le tengo un gran aprecio y le deseo lo mejor. Total y absoluto respeto".

La lista, el viernes 15

De la Fuente desveló en el acto que en su convocatoria para los amistosos de marzo ante Colombia y Brasil habrá jugadores que nunca han sido citados desde que asumió el cargo.

"Va a haber algún jugador que no ha estado en las anteriores, pero no es sorpresa para mí. En mi grupo de trabajo estamos muy encima de los jugadores, sabemos lo que están aportando y que tienen calidad suficiente para demandar oportunidades que no se regalan", desveló.

"Se ganan con su rendimiento, trabajo y profesionalidad. Alguno que merece estar se quedará fuera, pero intentaremos acertar con la convocatoria y formar un grupo muy competitivo ante dos rivales de mucho nivel. No sólo Brasil, Colombia lo es. Buscamos un grupo que tenga tranquilidad y confianza", añadió.