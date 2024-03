Brahim Díaz se decanta: descarta a España y elige a la selección de Marruecos

El culebrón de Brahim Díaz llega a su fin. El futbolista malagueño del Real Madrid descarta a España y defenderá los colores de la selección de Marruecos. Una decisión que llega unos días antes de que ambas selecciones ofrezcan sus convocatorias de cara al próximo parón internacional.

El cariño mostrado tanto por los diferentes estamentos del país norteafricano como por Walid Regragui, su nuevo seleccionador, han resultado clave para decantar la balanza. Salvo sorpresa, irá convocado para el próximo parón de selecciones, donde Marruecos se enfrenta a Angola (viernes 22, 20:00 horas) y Mauritania (martes 26, 23:00 horas).

Marruecos ha mostrado siempre mucho interés en poder contar con Brahim. Hace unas semanas recibió la nacionalidad marroquí, algo que le permitió ser convocable por la selección de los Leones del Atlas. De hecho, al Real Madrid ya le llegó hace unos días que su jugador estaba en la prelista de la selección africana para los partidos de marzo.

Marruecos, con su seleccionador Walid Regragui al frente, ha hecho todo este tiempo un trabajo de seducción para 'reclutar' a Brahim. Le han dado cariño y le han propuesto un proyecto en el que él sería uno de los pilares del equipo semifinalista -y verdugo de España- en el último Mundial de Qatar. Del mismo modo, el malagueño apenas ha recibido información de Luis de la Fuente y del entorno de la selección española.

Brahim sabe que en Marruecos, para Regragui, sería una de las figuras principales junto a Achraf Hakimi. Un proyecto cuanto menos interesante, como para sentarse a estudiarlo, más aún cuando en el horizonte aparece ya el Mundial de 2030 que se jugará en Marruecos, Portugal y España. A esa cita el jugador nacido en Málaga llegaría en plena madurez de su carrera deportiva, a punto de cumplir los 31 años.

Fin a su etapa con España

Así se cierra la etapa internacional de Brahim con España, su país de nacimiento y donde había sido clave en todas las categorías inferiores hasta debutar con la Absoluta.

Su única participación con 'los mayores' llegó precisamente con Luis de la Fuente. Fue un amistoso en junio de 2021, contra Lituania, que tenía programado el equipo que entonces dirigía Luis Enrique como preparación para la Eurocopa. Un brote de Covid obligó a que fuera el combinado Sub21 el que 'ascendiera' para jugar ese partido. Brahim lo jugó y marcó un gol.

Desde entonces, no volvió a vestirse nunca más la elástica de España. Aunque brillara con el Milan y realizara grandes actuaciones con el Real Madrid, el joven talento malagueño no fue recompensado. De esta manera, cierra su trayectoria con España con nueve partidos sub 17, en la que marcó tres goles, ocho con la sub 19 y ocho con la sub 21 donde logró dos tantos.