Brahim deshoja la margarita: seleccionado por España y Marruecos y a la espera de una llamada

Este miércoles (21:00 horas), el Real Madrid recibe al RB Leipzig en el Santiago Bernabéu para la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Los blancos quieren hacer bueno el 0-1 a favor de la ida y no reeditar aquella 'noche de los cristales rotos' contra el Ajax de la que el martes se cumplieron cinco años. Y si un jugador está en el foco estos días ese es Brahim Díaz.

Es posible que el futbolista malagueño no sea titular, como si lo fue en Alemania y marcando el gol de la victoria. Pero estos días su nombre se repite en los titulares por la decisión que debe tomar para su carrera internacional: jugar para España o para Marruecos. A finales de mes llega el último parón de la temporada y es cuestión de días que dé una respuesta definitiva.

Marruecos ha recortado terreno a España. El padre de Brahim, pese a ser también malagueño, tiene ascendencia marroquí. La selección africana le tenía desde hacía mucho tiempo en el radar y, viendo que no iba a la Absoluta con España, intensificó las maniobras de seducción durante los últimos meses.

Brahim tiene desde la semana pasada la nacionalidad marroquí. Esto ya le permite ser convocable por la selección de los Leones del Atlas y el Real Madrid ya ha recibido la notificación sobre su presencia en la prelista para marzo.

Ocurre que España también tiene a Brahim en su prelista, dado el buen rendimiento que viene ofreciendo el delantero esta temporada en el Madrid (8 goles y 4 asistencias). Es la oportunidad de Brahim de cumplir uno de sus sueños, pero tiene dudas lógicas.

Marruecos presiona

El cariño que le han mostrado desde Marruecos no es el mismo que ha recibido Brahim desde la Federación Española de Fútbol (RFEF). Brahim ha pasado por las categorías inferiores de la Selección -llegando a jugar ocho partidos oficiales con la Sub21-, pero su camino se cortó al llegar a la Absoluta.

Es cierto que Brahim ya ha debutado en la categoría máxima de la Selección, y que lo hizo con Luis de la Fuente, ahora seleccionador absoluto, pero era un contexto muy singular. Fue un amistoso en junio de 2021, contra Lituania, que tenía programado el equipo que entonces dirigía Luis Enrique como preparación para la Eurocopa. Un brote de Covid obligó a que fuera el combinado Sub21 el que 'ascendiera' para jugar ese partido. Brahim lo jugó y marcó un gol.

Brahim celebra un gol con la Selección Española Sub21 EFE

Brahim apenas ha vuelto a tener noticias de la RFEF desde entonces. Fue convocado en noviembre de 2021, cuando jugaba en el Milan, pero no disputó ningún minuto en aquel parón. A partir de ese momento, su nombre no ha vuelto a aparecer en ninguna lista de cualquiera de las categorías de la Selección.

Marruecos, con su seleccionador Walid Regragui al frente, ha hecho todo este tiempo un trabajo de seducción para 'reclutar' a Brahim. Le han dado cariño y le han propuesto un proyecto en el que él sería uno de los pilares del equipo semifinalista -y verdugo de España- en el último Mundial de Qatar.

Brahim sabe que en Marruecos, para Regragui, sería una de las figuras principales junto a Achraf Hakimi. Un proyecto cuanto menos interesante, como para sentarse a estudiarlo, más aún cuando en el horizonte aparece ya el Mundial de 2030 que se jugará en Marruecos, Portugal y España. A esa cita el jugador nacido en Málaga llegaría en plena madurez de su carrera deportiva, a punto de cumplir los 31 años.

Los jugadores de Marruecos celebran el pase a la semifinal del Mundial Reuters

Mientras tanto, Brahim sigue sin tener noticias de España. De la Fuente, que no acostumbra a llamar personalmente a los jugadores -para no dar tratos preferenciales-, no ha contactado con el jugador del Madrid. Tampoco ningún otro miembro de la dirección deportiva de la Selección.

La llamada que tanto espera Brahim, que siempre antepuso jugar con España -pero también debe mirar por su carrera-, debería llegar pronto si, de verdad, De la Fuente quiere contar con él. La cuestión es que no sea ya demasiado tarde, dadas las presiones de Marruecos y el gesto de obtener la nacionalidad que ya le da vía libre para representar al combinado africano.

Tanto España como Marruecos pueden convocar a Brahim para el inminente parón internacional de marzo. En caso de hacerlo los dos, será el jugador el que elija con qué selección jugar. La lista de Luis de la Fuente, para los amistosos contra Colombia y Brasil, se conocerá el día 15. Marruecos, por su lado, se medirá contra Angola y Mauritania y esperará hasta el final para que Brahim esté ya en sus filas.

La diferencia con Lamine Yamal

La desconfianza de Brahim y su entorno ha ido a más con el tiempo ante la pasividad de la Federación. Sobre todo, porque en otros casos no se ha actuado igual. El ejemplo más claro es el de Lamine Yamal, jugador de 16 años del Barça, que también fue tentado por Marruecos a comienzo de la temporada y De la Fuente le llamó para la Absoluta. Hubo reuniones, incluso, de emisarios de la RFEF -entre ellos Francis Hernández, director técnico y coordinador de selecciones nacionales- para convencer a la perla azulgrana. Y se logró.

Con Brahim no ha ocurrido lo mismo. Es cierto que, con su paso por las inferiores, no se contaba con una situación como la actual. Pero méritos no le han faltado al malagueño para acudir en este tiempo a la Selección, siendo de los futbolistas españoles más en forma en la actualidad. Se acerca el día en el que Brahim comunicará su decisión. Un ahora o nunca tanto para España como para Marruecos.