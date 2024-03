FC Barcelona - Mallorca, La Liga: horario y dónde ver el partido de fútbol

Nueva jornada de Liga que se inaugura con el partido entre el FC Barcelona y el Mallorca. El cuadro azulgrana recibe al finalista de la Copa del Rey antes de afrontar la próxima semana un partido trascendental: la vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Nápoles.

El Barça está obligado a reaccionar tras perder dos puntos en la última jornada de La Liga. Los azulgrana empataron contra el Athletic en San Mamés (1-1) y se quedaron a ocho puntos del liderato, donde se acomoda el Real Madrid.

Xavi Hernández no estará en el banquillo azulgrana por sanción y tampoco los lesionados en San Mamés, Pedri González y Frenkie De Jong, ni el uruguayo Ronald Araujo por sanción. El empate de la última jornada en Bilbao de no deja mucho margen de error al Barça frente al equipo del mexicano Javier Aguirre, un rival en racha, que viene de derrotar al Girona después de clasificarse para la final de la Copa del Rey.

[El Barça se apresura a atar su futuro: quiere renovar a sus perlas y que continúen Cancelo y Joao Félix]

Xavi evitó referirse al duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Nápoles e instó a sus pupilos a centrarse en LaLiga, un título que, según insistió, el Barça todavía puede ganar, a pesar de la diferencia de ocho puntos con respecto al líder, el Real Madrid.

"No creo que la Liga esté perdida. Mañana tenemos otra oportunidad de aproximarnos a cinco puntos del Real Madrid y situarnos por delante del Girona. LaLiga no está perdida y no tiramos la toalla", apostilló.

¿Dónde se juega el FC Barcelona - Mallorca de La Liga?

Este encuentro que corresponde a la jornada 28 de La Liga entre el FC Barcelona y el Mallorca se disputa el viernes 8 de marzo a partir de las 21:00 horas. En México serán las 15:00 horas, mientras que en Argentina serán las 17:00 horas.

¿Dónde se juega el FC Barcelona - Mallorca de La Liga?

Este partido entre los azulgrana y los baleares correspondiente a la jornada 28 del campeonato de La Liga se disputa en el estadio Olímpico de Montjuïc. El recinto, que cuenta con una pista de atletismo entre la grada y el césped, tiene una capacidad para unos 55.926 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el FC Barcelona - Mallorca de La Liga?

En España, el partido entre el Barça y Mallorca de la jornada 28 de La Liga se puede ver por DAZN LaLiga (55) y DAZN LaLiga TV 2 (58), canales de la plataforma DAZN. También se puede ver por LaLiga TV BAR, canal de la plataforma Movistar Plus

También será posible seguir el encuentro gracias a la cobertura proporcionada por EL ESPAÑOL del partido de la jornada 28 de La Liga entre el FC Barcelona y el Mallorca de la temporada 2023/2024.