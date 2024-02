Juicio a Dani Alves en directo | Ultima hora, Bruno Brasil, amigo del jugador, declara: "No vi a la chica llorando"

Otra de las personas que declararon este lunes en el juicio contra Dani Alves fue una de las amigas de la víctima. La joven ha dado su versión ante el tribunal, dada la crudeza de los hechos, rompió a llorar en varias ocasiones durante el juicio.

"Estaba este señor [Dani Alves] de pie. Tenía una actitud babosa, me puso la mano en la espalda y casi me toca el culo. Me fui al otro lado de la mesa, prácticamente sola. Una amiga me dijo: 'Me acaba de tocar todo el coño'", explicó la amiga de la denunciante. "La prima de la denunciante me llama y me dice que la necesita irse. La conozco desde hace tres años y no la he visto llorar nunca de esa manera. Me dice: 'Se ha corrido dentro, me ha hecho mucho daño'. Lloramos las tres, yo no sabía cómo reaccionar en ese momento", ha agregado.