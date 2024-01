Las dos caras de la expulsión de Greenwood: de la defensa de Bordalás al "no me jodas" del acta

Mason Greenwood, jugador inglés del Getafe, fue expulsado con roja directa durante el partido que perdió su equipo 0-2 ante el Rayo Vallecano por decir "fuck you" (jódete) al árbitro Jorge Figueroa Vázquez, según recogió en el acta el colegiado. Una acción que ocurrió en el minuto 50 de la segunda parte y que dejaba a su equipo con nueve sobre el campo.

El jugador británico vio la cartulina roja después de una jugada en la que fue frenado por un futbolista del Rayo Vallecano. Mason Greenwood consideró que fue la acción era punible, pero Figueroa Vázquez no pitó nada. Esto hizo que el jugador cedido por el Manchester United, visiblemente enfadado, protestase la decisión del colegiado y, por consecuencia, fuese expulsado.

"En el minuto 50 el jugador Greenwood, Mason Will John fue expulsado por el siguiente motivo: por dirigirse a mí en señal de protesta y levantando el brazo, en los siguientes términos: "¡Fuck you! (jódete). Una vez expulsado, se lleva el dedo a la sien haciendo un gesto reiterado en señal de disconformidad con la decisión tomada", escribió Figueroa Vázquez en el acta del partido entre Getafe y Rayo Vallecano.

Roja directa a Greenwood.

Se queda con nueve el Getafe.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/c0kfyKHyYm — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 2, 2024

Además, no fue la última expulsión del colegiado en el partido. También enseñó la cartulina roja directa a Damián Suárez. El jugador del Getafe, que había sido sustituido instantes antes, fue expulsado en la segunda parte por "dirigirse al árbitro asistente número uno en los siguientes términos: ¡La concha de tu madre!".

En la primera mitad, Juanmi Latasa tuvo que abandonar el terreno de juego antes de tiempo por doble amonestación. En ambas, la primera en el minuto 23 y la segunda en el 40, vio cartulina amarilla "por emplear el brazo de forma temeraria contra un adversario en la disputa por el espacio". Una expulsión que hizo que el Rayo Vallecano tomase las riendas en el campo y se adelantase poco antes de llegar al descanso.

Finalmente, el Rayo Vallecano se acabó imponiendo por 0-2 frente al Getafe. El cuadro franjirrojo se llevó el triunfo gracias al doblete logrado por Sergio Camello, que anotó un gol en cada parte.

Defensa de Bordalás

José Bordalás, entrenador del Getafe, fue uno de los primeros en defender a su futbolista y quiso explicar en rueda de prensa por qué Mason Greenwood vio ante el Rayo Vallecano una cartulina roja directa, algo que a su parecer era algo abusivo por parte de Figuero Vázquez.

"Le venían haciendo muchas faltas y al no pitarlas ha dicho 'no me jodas'. No ha insultado a nadie". Así fue, según el técnico azulón, la primera expulsión del atacante británico en toda su carrera. Una situación controvertida por otro compañero, Juan Iglesias, dejó también un contundente mensaje en sus redes sociales.

El defensor señaló que si "alguien" encuentra un vídeo en el que el atacante británico diga "fuck you" (jódete), le invitará a una "mariscada". Unas palabras que han reabierto la polémica y que ponen en duda la versión del colegiado reproducida en el acta.

