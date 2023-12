El 'palo' de Bernardo Silva al Atleti y Simeone por Joao Félix: "Fue al lugar equivocado"

El paso de Joao Félix por el Atlético de Madrid es uno de los temas más controvertidos de La Liga en los últimos años. El jugador portugués fue el fichaje más caro en la historia del club rojiblanco, pero su rendimiento estuvo muy lejos de cumplir con lo esperado. Su falta de adaptación al equipo y a lo que le exigía Simeone acabó enfrentándole a su propia afición.

Ahora Joao Félix trata de recuperar en el FC Barcelona las sensaciones que le llevaron a ser considerado una de las grandes joyas de Europa. El estilo del club azulgrana se adaptaría más a sus cualidades, aunque por el momento sus cifras goleadoras tampoco han despuntado (6 goles en 20 partidos entre todas las competiciones).

Alguien que le conoce bien es Bernardo Silva. La estrella del Manchester City también se formó en el Benfica y, aunque no coincidió con Joao Félix en el equipo, sí lo ha hecho los últimos años en la selección de Portugal. En una entrevista para A Bola, Bernardo habla de la situación de su compatriota.

"Yo llegué a un club al que mis cualidades se adaptaban -refiriéndose al Manchester City- y él, no. Y no es una crítica al Atlético. Fue al lugar equivocado. Yo, tal vez, tampoco habría triunfado en el Atlético. Habría intentado adaptarme y seguir la idea del entrenador, pero no habría sido lo ideal para mí", intentó explicar Bernardo Silva sobre por qué no ha explotado todavía Joao Félix.

En contraposición a lo que expone Bernardo Silva, que justifica en el estilo de Atleti y Barça la diferente adaptación de Joao Félix a un equipo y otro, hay que recordar que su primer destino cuando salió del Benfica tampoco era muy similar a lo que es hoy en día el City de Pep Guardiola. Antes de aterrizar en Inglaterra, el portugués fue al Mónaco.

Joao Félix celebra su gol frente al Oporto Reuters

Aún así, Bernardo Silva cree que su compatriota ahora sí está en un lugar idóneo para exprimir sus mejores cualidades y despuntar como prometía años atrás: "Ahora lo veo feliz y en un ambiente más acorde a su juego. Es mucho más fuerte que hace unos años".

Bernardo Silva y el Barça

El mensaje de Bernardo Silva también se puede tomar como un guiño al Barça, club con el que fue relacionado hasta que el pasado mes de agosto renovó su contrato con el City hasta 2026.

De hecho, Bernardo se rinde al Barça que vio cuando él era joven: "Me crie viendo a ese Barça formado por jóvenes como Xavi, Iniesta y Messi, entrenados por Pep. Fue una inspiración para mí y uno de mis sueños pasó a ser entrenar bajo las órdenes de Pep. Aquel Barça me enseñó, en un momento difícil para mí, que el tamaño no importaba".

